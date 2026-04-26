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「支持國防不等於放棄監督」 專家：特別軍購不能成為「無菜單料理」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（右）上午與軍情與航空網站主編施孝瑋（前排左起）、國防部前視察盧德允、中華戰略學會資深研究員張競、海軍前上校艦長黃征輝等人一起出席民眾黨主辦的「國防論壇—從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌（右）上午與軍情與航空網站主編施孝瑋（前排左起）、國防部前視察盧德允、中華戰略學會資深研究員張競、海軍前上校艦長黃征輝等人一起出席民眾黨主辦的「國防論壇—從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」。記者蘇健忠／攝影

對美軍購特別條例持續在立法院卡關，中華戰略學會資深研究員張競今天表示，行政部門並未向國人充分說明明具體項目、採購邏輯、交付時程及風險控管，相關程序已經嚴重失衡，這是不負責任的國防規劃，硬是把立法院推向「無菜單料理」，並且要求立委閉著眼睛埋單。

立法院長韓國瑜明天即將再度協商軍購特別條例，民眾黨今天舉辦「從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制」論壇，邀請多位學者專家就多個面向提出專業分析，重申民眾黨支持強化國防、提升防衛韌性，但是反對執政黨將任何合理監督抹黑為「擋軍購」。

民眾黨主席黃國昌表示，面對軍購特別條例及其後續預算，民眾黨始終秉持「理性、務實、科學」的態度，不會為了政治標籤放棄監督，也絕對不會為了反對而反對。此外，民眾黨團並未提案刪減去年度國防預算，僅有針對特定項目提出合理凍結，行政部門補正說明後即可解凍。

黃國昌也以獵雷艦弊案為例，政府編列預算時不斷強調「重要又急迫」，弊案爆發後浪費數百億納稅錢、一艘船都沒有拿到，原先宣稱的急迫性卻突然消失，這也是民眾黨面對軍購議題必須務實監督的原因，不能只聽行政部門喊口號，更不能把所有質疑都抹成不支持國防。

海軍前上校、艦長黃征輝說，台灣的建軍方向應該「質精量少」，並且將更多資源投入無人載台、AI控制與分散式作戰能力，未來戰場的關鍵不在於傳統大型平台堆疊，而是在於無人化、AI化與可持續作戰能力，國防預算必須花在真正能夠提升戰時存活率與嚇阻效果的方向。

黃征輝認為，如果台灣真的要談強化國防，就不能只談買什麼武器，而是要談如何建構戰場經營、民防準備與全民防衛體系，「必須讓每一分國防預算都對應到實際防衛需求，而不是被既有軍種框架與政治口號綁架。」

張競表示，行政部門將1.25兆元軍購包裝成國家安全急迫需求，然而卻沒有充分說明具體項目、採購邏輯、交付時程及風險控管，相關程序已經嚴重失衡，這不是負責任的國防規劃，硬把國會推向「無料理菜單」與「無菜單料理」之間，並且要求立委閉著眼睛埋單。

張競認為，台灣在討論軍購議題時，應該冷靜評估採購內容、交付期程、供應鏈風險及實際戰力效益，而不是在資訊不透明的情況下就倉促背書。

國防部前視察盧德允指出，行政部門提出的對美軍購清單，不應該只是符合美國軍工複合體利益，更是必須符合台灣防衛利益，如果武器交付台灣後無法有效強化防衛能力，反而將會削弱台灣有限資源的配置，最終也未必符合美國維持第一島鏈穩定的國家利益。

軍事記者施孝瑋則說，國防預算與軍購政策不能只靠口號推動，更不能把所有質疑都視為反對國防，「真正負責任的國防建設，必須回到台灣實際戰場需求、未來戰爭型態、官兵訓練品質與整體戰略目標來討論。」

民眾黨 國防預算 軍購

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