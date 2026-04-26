中東戰事消耗美彈藥庫存 陳冠廷：速審軍購搶優先順序

美伊戰爭延燒，美軍30天內發射超過850枚戰斧巡弋飛彈，精準彈藥庫存快速消耗，引發外界對美國印太戰備能力的擔憂。民進黨立委陳冠廷指出，中東戰事牽動全球戰略格局，更使台灣在軍購產線上面臨與中東盟友競爭優先順序的壓力，呼籲立法院盡速審議軍購特別條例，確保台灣及早取得所需武器裝備。

陳冠廷表示，台灣在反彈道飛彈系統及防空飛彈領域的能力，與世界級別相比毫不遜色，甚至處於領先地位。近期國防部公布總額1.25兆元的軍購特別條例草案，其中防空及反彈道飛彈項目編列高達5500億元，包含兩套國產強弓中層反戰術彈道飛彈系統。他強調，這些能力持續提升，目的在於建構足夠的威懾力，使中國不願承擔犯台所需付出的高昂代價。

然而，美伊戰爭的外溢效應正對台灣軍購時程形成壓力。美軍4周內動用超過1000枚JASSM-ER長程匿蹤飛彈，並消耗1500至2000枚關鍵防空飛彈，完全補充庫存恐需長達6年。「華爾街日報」亦報導，部分美國官員評估，若中國短期內對台動武，美國可能無法完全執行防衛台灣的應變計畫。

陳冠廷對此指出，美國中東盟友在此次戰爭中同樣大量損耗防空戰力，台灣勢必要與這些國家在軍購產線上爭取優先順序。若伊朗戰事持續延長，產線競爭對手將進一步增加，台灣取得關鍵武器系統的時程恐遭壓縮。因此，立法院應盡快審議特別條例中的軍購項目，確保台灣在產線排序中佔有優先位置，及時獲取所需的武器、設備與相關資源。

陳冠廷同時強調，美國應盡速重返印太。他指出，重返印太並非單一政黨的主張，從歐巴馬時期至今，共和黨與民主黨均支持此一戰略方向。每一分投入中東的軍事資產，就是少一分對印太的投入。以台灣及美國印太盟邦的利益為優先，美方應儘速完整結束中東戰事，將主要威脅對象聚焦於中國，如此對美國與台灣的安全利益皆有助益。

此外，強弓飛彈近期因軍工供應商全訊科技在法人說明會上意外揭露關鍵性能參數而受到矚目。外界取得的資訊顯示，強弓一型射程達1500公里，極速超過10馬赫，搭載偵蒐範圍逾500公里的AESA雷達，性能遠超現役天弓三型。加上近期台美在無人載具領域合作持續突破，台灣軍備實力正逐步在國際間獲得關注。陳冠廷認為，台灣應把握此一契機，透過特別條例加速國防建設，在大國競逐的變局中強化自身防衛韌性。