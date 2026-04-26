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內政部關心畢業役男服役安排 開放自選入營機制
為協助應屆畢業役男提早規劃升學、就業及未來發展，內政部開放應屆畢業役男可上網申請優先入營或延緩入營機制。凡83年次至93年次且尚未列入梯次徵集對象的役男，均可提出申請，今（115）年度「優先入營」申請期間自5月11日上午10時起至6月11日下午5時止、「延緩入營」申請期間則自7月1日上午10時起至11月30日下午5時止。
兵役制度攸關國家安全，內政部持續因應社會發展精進相關措施，考量每年畢業季多數役男離校後即面臨入營安排，入營需求增加，內政部為協助役男妥善銜接升學、就業等生涯規劃，提供彈性入營機制。徵集作業將依「優先入營」、「未申請優先或延緩入營」及「延緩入營」順序辦理，分梯次安排入營服役，讓役男可依個人生涯規劃安排服役時程。
內政部提醒，為配合國防部新兵訓練中心容訓量規劃，役男須依梯次分批入營，應屆畢業役男申請「優先入營」者，無須先檢附畢業證明文件，役男可依自身需求及入營時程規劃，儘早上網申請。依目前入營規劃期程，今（115）年度陸軍役男多可於10月底前入營，海軍艦艇兵、陸戰隊及空軍役男則多可於9月底前入營。
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