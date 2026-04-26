快訊

白宮記者晚宴槍擊後首發聲！川普稱槍手為「孤狼」原本還想回去演說

學區焦慮／搶明星國中2歲就要卡位 少子化掀學區遷徙潮

鍋子燒焦別急著刷！用力清潔反而更難洗：這招快速清乾淨

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌：如何買武器比編多少錢買更重要 軍購條例待藍意見收攏後討論

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌上午出席民眾黨主辦「國防論壇—從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」，期望美方能夠趕快交貨，這對台灣國防戰力的提升才有真正實質的幫助。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌上午出席民眾黨主辦「國防論壇—從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」，期望美方能夠趕快交貨，這對台灣國防戰力的提升才有真正實質的幫助。記者蘇健忠／攝影

美軍購特別條例持續卡關，傳出立法院長韓國瑜、多數國民黨立委希望盡早處理戰場。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨的態度是如何提升國防戰力比編多少預算買武器更重要，如果國民黨團有相關版本，民眾黨團會開大門走大路，「等到國民黨團意見收攏完成以後，民眾黨團一定非常樂意坐下來好好討論。」

針對軍購特別條例，韓國瑜上周召集協商，包括預算執行規定、實施期間等深水區條文，朝野立委持續未能達成共識。媒體報導，韓國瑜與多數國民黨立委希望盡早處理戰場，甚至有立委私下籌備說帖、修正動議要向民眾黨團討論，然而國民黨團總召傅崐萁尚未做出決定。

民眾黨今天舉行國防論壇，黃國昌會前受訪時表示，大家在討論軍購議題的時候，時常把問題簡化為要花多少錢，民眾黨向來支持對美軍購，但是錢要花在刀口上，因此更加重視要買哪些東西、如何真正提升我國戰力，「這個問題比要花多少錢來得重要。」

黃國昌指出，針對美國國務院公布的第一批軍售，民眾黨團已經將其納入自家特別條例，同時希望美方盡快公布第二批軍售，未來在處理軍購特別條例及其預算才能有所依據，如果美國遲未公布第二批軍售項目，行政部門需要立法院先情授權編列預算，「立法條文的技術要怎麼設計，民眾黨團也開始進行相關研議工作。」

媒體詢問，軍購特別條例最快5月8日表決處理，傳出美國私下施壓韓國瑜盼盡速通過，黃國昌聽聞後則說，不知道美方是否有施壓韓國瑜，但還是感謝美國對台灣國防的支持，「目前為止，我們已經付了6500億元，錢付了東西還沒有全部拿到，趕快交付才能真正提升台灣的國防戰力。」

黃國昌也說，接下來在審查軍購特別條例的過程當中，相信韓國瑜也一定會發揮其智慧調和鼎鼐，相關議程就按照立法院議事規則進行。

黃國昌表示，如果國民黨團有相關版本，其實就趕快拿出來討論，民眾黨團會開大門走大路，「針對國民黨團要提出新版本，民眾黨團願意坐下來好好討論」，然而自己目前並未看到相關版本，過去也有很多國民黨好朋友私下聯絡，「他們說意見還有點分歧，目前還在收攏當中。」

黃國昌說，現在就他所得知的狀況，國民黨團內部還有很多意見，等到對方完成意見收攏以後，民眾黨團會很樂意坐下來，大家都可以好好討論。

美軍 軍售 國民黨團 韓國瑜 黃國昌 軍購

延伸閱讀

影／朝野明再度協商軍購 黃國昌：相信韓國瑜院長智慧

AIT牽線會談 徐巧芯：美軍火商願技轉台灣

美飛彈庫存需6年才補齊？專家憂美台軍售交貨期程將受影響

總統彈劾案5月19日投票 府喊話國會快通過軍購條例做正事

相關新聞

黃國昌：如何買武器比編多少錢買更重要 軍購條例待藍意見收攏後討論

對美軍購特別條例持續卡關，傳出立法院長韓國瑜、多數國民黨立委希望盡早處理戰場。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨的態度是如何提升國防戰力比編多少預算買武器更重要，如果國民黨團有相關版本，民眾黨團會開大門走大路，「等到國民黨團意見收攏完成以後，民眾黨團一定非常樂意坐下來好好討論。」

影／朝野明再度協商軍購 黃國昌：相信韓國瑜院長智慧

台灣民眾黨主席黃國昌、台灣民眾黨政策會副執行長徐文路、台灣民眾黨立委許忠信、國際應急管理協會台灣代表辜存柱、海軍前上校艦長黃征輝、中華戰略學會資深研究員張競、國防部前視察盧德允、軍情與航空網站主編施孝瑋上午一起出席民眾黨主辦的「國防論壇—從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」。

83至93年次役男注意！內政部開放申請優先、延緩入營時間出爐

內政部今天指出，凡83年次至93年次且尚未列入梯次徵集對象的役男，均可上網申請優先入營或延緩入營，115年度「優先入營」申請期間自5月11日上午10時起至6月11日下午5時止、「延緩入營」申請期間則自7月1日上午10時起至11月30日下午5時止。

蔣經國日記／不滿胡璉軍閥作風 仍親赴金門為他建亭

蔣經國看不慣他父親手下的將領浮誇作風，尤其是胡璉在新店碧潭建別墅。金門823砲戰爆發後，防衛部司令胡璉的領導風格反常地稱病告假，甚至急著想回台灣。1958年9月23日，蔣經國日記形容胡璉情緒沉悶，態度消極，身體多病，非大將也。 其實，蔣經國在金門砲戰前，就對金門守將胡璉不滿，但為顧及現實，仍與胡璉周旋。蔣經國日記1951年2月20日記載「胡璉是一個新的軍閥」。

機器狗要來了！國防部擬導入四足機器人 投入城鎮作戰偵察殲敵

國防部成立國防創新小組（DIO）至今已超過2年，國防部周一將赴立法院外交及國防委員會，針對「新興科技應用於不對稱作戰」進行專案報告。國防部表示，除了無人機與無人艇外，國軍已規畫導入四足機器人（機器狗）、無人運輸及戰術載具，用於偵察、攻擊及物資運補等多樣任務。

TAK共同圖像套件列一般軍售又列特別條例 軍方：多元管道加速獲得

國防部日前公布「軍購特別條例」公開版採購項目，其中「TNN戰術網路及TAK應用套件」一項，引發外界質疑，國防部當初曾宣示屬於一般軍購項目，而非特別條例的範圍，如今卻又出現在特條例中？國防部解釋，為加速提升戰力，因此需要透過多元管道獲得相關裝備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。