黃國昌：如何買武器比編多少錢買更重要 軍購條例待藍意見收攏後討論

對美軍購特別條例持續卡關，傳出立法院長韓國瑜、多數國民黨立委希望盡早處理戰場。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨的態度是如何提升國防戰力比編多少預算買武器更重要，如果國民黨團有相關版本，民眾黨團會開大門走大路，「等到國民黨團意見收攏完成以後，民眾黨團一定非常樂意坐下來好好討論。」

針對軍購特別條例，韓國瑜上周召集協商，包括預算執行規定、實施期間等深水區條文，朝野立委持續未能達成共識。媒體報導，韓國瑜與多數國民黨立委希望盡早處理戰場，甚至有立委私下籌備說帖、修正動議要向民眾黨團討論，然而國民黨團總召傅崐萁尚未做出決定。

民眾黨今天舉行國防論壇，黃國昌會前受訪時表示，大家在討論軍購議題的時候，時常把問題簡化為要花多少錢，民眾黨向來支持對美軍購，但是錢要花在刀口上，因此更加重視要買哪些東西、如何真正提升我國戰力，「這個問題比要花多少錢來得重要。」

黃國昌指出，針對美國國務院公布的第一批軍售，民眾黨團已經將其納入自家特別條例，同時希望美方盡快公布第二批軍售，未來在處理軍購特別條例及其預算才能有所依據，如果美國遲未公布第二批軍售項目，行政部門需要立法院先情授權編列預算，「立法條文的技術要怎麼設計，民眾黨團也開始進行相關研議工作。」

媒體詢問，軍購特別條例最快5月8日表決處理，傳出美國私下施壓韓國瑜盼盡速通過，黃國昌聽聞後則說，不知道美方是否有施壓韓國瑜，但還是感謝美國對台灣國防的支持，「目前為止，我們已經付了6500億元，錢付了東西還沒有全部拿到，趕快交付才能真正提升台灣的國防戰力。」

黃國昌也說，接下來在審查軍購特別條例的過程當中，相信韓國瑜也一定會發揮其智慧調和鼎鼐，相關議程就按照立法院議事規則進行。

黃國昌表示，如果國民黨團有相關版本，其實就趕快拿出來討論，民眾黨團會開大門走大路，「針對國民黨團要提出新版本，民眾黨團願意坐下來好好討論」，然而自己目前並未看到相關版本，過去也有很多國民黨好朋友私下聯絡，「他們說意見還有點分歧，目前還在收攏當中。」

黃國昌說，現在就他所得知的狀況，國民黨團內部還有很多意見，等到對方完成意見收攏以後，民眾黨團會很樂意坐下來，大家都可以好好討論。