影／朝野明再度協商軍購 黃國昌：相信韓國瑜院長智慧

台灣民眾黨主席黃國昌、台灣民眾黨政策會副執行長徐文路、台灣民眾黨立委許忠信、國際應急管理協會台灣代表辜存柱、海軍前上校艦長黃征輝、中華戰略學會資深研究員張競、國防部前視察盧德允、軍情與航空網站主編施孝瑋上午一起出席民眾黨主辦的「國防論壇—從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」。

民眾黨主席黃國昌會前受訪對立法院長韓國瑜日前再度召集朝野黨團協商軍購表示，相信韓國瑜一定會發揮他的智慧調和鼎鼐，相關的議程就按照立法院的議事規則來進行。針對目前美國國務院他們已經公布的第一批軍購，目前已知項目，也知道具體內容，因此會納入民眾黨黨版中。至於第二批軍購部分，希望美方趕快公布內容，經過國會核准，讓台灣在接下來處理有關於特別條例跟預算編列的時候能夠有所依據。

黃國昌表示，非常感謝美國對台灣國防的支持，正因為感謝美國對台灣國防的支持，到目前為止台灣已經付了6500億，可是錢是已經付了，東西還沒有全部拿到，期望能夠趕快交貨，這對台灣國防戰力的提升才有真正實質的幫助。

台灣民眾黨主席黃國昌（右）上午與軍情與航空網站主編施孝瑋（前排左起）、國防部前視察盧德允、中華戰略學會資深研究員張競、海軍前上校艦長黃征輝等人一起出席民眾黨主辦的「國防論壇—從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」。記者蘇健忠／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌上午出席民眾黨主辦的「國防論壇—從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」，期望美方能夠趕快交貨，這對台灣國防戰力的提升才有真正實質的幫助。記者蘇健忠／攝影