快訊

白宮記者晚宴槍擊後首發聲！川普稱槍手為「孤狼」原本還想回去演說

學區焦慮／搶明星國中2歲就要卡位 少子化掀學區遷徙潮

鍋子燒焦別急著刷！用力清潔反而更難洗：這招快速清乾淨

聽新聞
0:00 / 0:00

影／朝野明再度協商軍購 黃國昌：相信韓國瑜院長智慧

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台灣民眾黨政策會副執行長徐文路（右起）、台灣民眾黨立委許忠信、台灣民眾黨主席黃國昌、國際應急管理協會台灣代表辜存柱、海軍前上校艦長黃征輝、中華戰略學會資深研究員張競、國防部前視察盧德允、軍情與航空網站主編施孝瑋上午一起出席民眾黨主辦的國防論壇—從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視。記者蘇健忠／攝影
台灣民眾黨政策會副執行長徐文路（右起）、台灣民眾黨立委許忠信、台灣民眾黨主席黃國昌、國際應急管理協會台灣代表辜存柱、海軍前上校艦長黃征輝、中華戰略學會資深研究員張競、國防部前視察盧德允、軍情與航空網站主編施孝瑋上午一起出席民眾黨主辦的國防論壇—從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視。記者蘇健忠／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌、台灣民眾黨政策會副執行長徐文路、台灣民眾黨立委許忠信、國際應急管理協會台灣代表辜存柱、海軍前上校艦長黃征輝、中華戰略學會資深研究員張競、國防部前視察盧德允、軍情與航空網站主編施孝瑋上午一起出席民眾黨主辦的「國防論壇—從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」。

民眾黨主席黃國昌會前受訪對立法院長韓國瑜日前再度召集朝野黨團協商軍購表示，相信韓國瑜一定會發揮他的智慧調和鼎鼐，相關的議程就按照立法院的議事規則來進行。針對目前美國國務院他們已經公布的第一批軍購，目前已知項目，也知道具體內容，因此會納入民眾黨黨版中。至於第二批軍購部分，希望美方趕快公布內容，經過國會核准，讓台灣在接下來處理有關於特別條例跟預算編列的時候能夠有所依據。

黃國昌表示，非常感謝美國對台灣國防的支持，正因為感謝美國對台灣國防的支持，到目前為止台灣已經付了6500億，可是錢是已經付了，東西還沒有全部拿到，期望能夠趕快交貨，這對台灣國防戰力的提升才有真正實質的幫助。

台灣民眾黨主席黃國昌（右）上午與軍情與航空網站主編施孝瑋（前排左起）、國防部前視察盧德允、中華戰略學會資深研究員張競、海軍前上校艦長黃征輝等人一起出席民眾黨主辦的「國防論壇—從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」。記者蘇健忠／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌（右）上午與軍情與航空網站主編施孝瑋（前排左起）、國防部前視察盧德允、中華戰略學會資深研究員張競、海軍前上校艦長黃征輝等人一起出席民眾黨主辦的「國防論壇—從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」。記者蘇健忠／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌上午出席民眾黨主辦的「國防論壇—從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」，期望美方能夠趕快交貨，這對台灣國防戰力的提升才有真正實質的幫助。記者蘇健忠／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌上午出席民眾黨主辦的「國防論壇—從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」，期望美方能夠趕快交貨，這對台灣國防戰力的提升才有真正實質的幫助。記者蘇健忠／攝影

民眾黨主席黃國昌表示，非常感謝美國對台灣國防的支持，正因為感謝美國對台灣國防的支持，到目前為止台灣已經付了6500億，可是錢是已經付了，東西還沒有全部拿到，期望能夠趕快交貨，這對台灣國防戰力的提升才有真正實質的幫助。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌表示，非常感謝美國對台灣國防的支持，正因為感謝美國對台灣國防的支持，到目前為止台灣已經付了6500億，可是錢是已經付了，東西還沒有全部拿到，期望能夠趕快交貨，這對台灣國防戰力的提升才有真正實質的幫助。記者蘇健忠／攝影

國防部 軍購 韓國瑜 黃國昌

延伸閱讀

藍：支持軍購 關鍵要有發價書

總統彈劾聽證會綠不出席 黃國昌：賴總統一人說了算是專制獨裁

AIT牽線會談 徐巧芯：美軍火商願技轉台灣

洪孟楷倡鞭刑打詐 韓國瑜：亂世用重典 深受感動

相關新聞

黃國昌：如何買武器比編多少錢買更重要 軍購條例待藍意見收攏後討論

對美軍購特別條例持續卡關，傳出立法院長韓國瑜、多數國民黨立委希望盡早處理戰場。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨的態度是如何提升國防戰力比編多少預算買武器更重要，如果國民黨團有相關版本，民眾黨團會開大門走大路，「等到國民黨團意見收攏完成以後，民眾黨團一定非常樂意坐下來好好討論。」

影／朝野明再度協商軍購 黃國昌：相信韓國瑜院長智慧

台灣民眾黨主席黃國昌、台灣民眾黨政策會副執行長徐文路、台灣民眾黨立委許忠信、國際應急管理協會台灣代表辜存柱、海軍前上校艦長黃征輝、中華戰略學會資深研究員張競、國防部前視察盧德允、軍情與航空網站主編施孝瑋上午一起出席民眾黨主辦的「國防論壇—從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」。

83至93年次役男注意！內政部開放申請優先、延緩入營時間出爐

內政部今天指出，凡83年次至93年次且尚未列入梯次徵集對象的役男，均可上網申請優先入營或延緩入營，115年度「優先入營」申請期間自5月11日上午10時起至6月11日下午5時止、「延緩入營」申請期間則自7月1日上午10時起至11月30日下午5時止。

蔣經國日記／不滿胡璉軍閥作風 仍親赴金門為他建亭

蔣經國看不慣他父親手下的將領浮誇作風，尤其是胡璉在新店碧潭建別墅。金門823砲戰爆發後，防衛部司令胡璉的領導風格反常地稱病告假，甚至急著想回台灣。1958年9月23日，蔣經國日記形容胡璉情緒沉悶，態度消極，身體多病，非大將也。 其實，蔣經國在金門砲戰前，就對金門守將胡璉不滿，但為顧及現實，仍與胡璉周旋。蔣經國日記1951年2月20日記載「胡璉是一個新的軍閥」。

機器狗要來了！國防部擬導入四足機器人 投入城鎮作戰偵察殲敵

國防部成立國防創新小組（DIO）至今已超過2年，國防部周一將赴立法院外交及國防委員會，針對「新興科技應用於不對稱作戰」進行專案報告。國防部表示，除了無人機與無人艇外，國軍已規畫導入四足機器人（機器狗）、無人運輸及戰術載具，用於偵察、攻擊及物資運補等多樣任務。

TAK共同圖像套件列一般軍售又列特別條例 軍方：多元管道加速獲得

國防部日前公布「軍購特別條例」公開版採購項目，其中「TNN戰術網路及TAK應用套件」一項，引發外界質疑，國防部當初曾宣示屬於一般軍購項目，而非特別條例的範圍，如今卻又出現在特條例中？國防部解釋，為加速提升戰力，因此需要透過多元管道獲得相關裝備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。