83至93年次役男注意！內政部開放申請優先、延緩入營時間出爐

蔣經國看不慣他父親手下的將領浮誇作風，尤其是胡璉在新店碧潭建別墅。金門823砲戰爆發後，防衛部司令胡璉的領導風格反常地稱病告假，甚至急著想回台灣。1958年9月23日，蔣經國日記形容胡璉情緒沉悶，態度消極，身體多病，非大將也。 其實，蔣經國在金門砲戰前，就對金門守將胡璉不滿，但為顧及現實，仍與胡璉周旋。蔣經國日記1951年2月20日記載「胡璉是一個新的軍閥」。

2026-04-26 07:31