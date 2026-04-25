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無人機採購爭議升溫 馬文君質疑預算打包操作掩蓋決策不透明

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君批評國防部採包裹式編列特別預算，恐削弱立法院逐項審查機制。圖／馬文君提供
立委馬文君批評國防部採包裹式編列特別預算，恐削弱立法院逐項審查機制。圖／馬文君提供

立法院針對「強化防衛韌性國防特別預算」進行朝野協商，在無人機採購議題上出現攻防。國民黨立委馬文君今天表示，在野黨並非反對無人機建軍，而是質疑預算編列方式與整體配套不足，批評執政黨將不同意見簡化為「不支持國防」，是刻意誤導。

馬文君指出，無人機、無人艇等無人載具屬長期發展項目，中科院投入相關技術已逾20年，性質上應屬常態性支出，應編列於年度公務預算，而非納入一次性的特別預算。她質疑，政府將相關採購轉入特別預算，是為規避預算上限與國會監督機制，恐使特別預算常態化，影響財政紀律。

針對採購規模，馬文君也提出質疑。她指出，國防部對外說法從原先規劃採購20萬架無人機，後又提高至30萬架，數字反覆變動，卻未見明確評估依據，包含實際戰力需求、操作人力及後勤支援等條件均未說明清楚，質疑是否缺乏專業評估，甚至可能受外部因素影響。

此外，她認為無人機採購不僅是軍購問題，更涉及國內產業發展。政府應整合國防部、經濟部與科學園區資源，結合中科院既有技術，建立完整產業鏈，帶動本土無人機產業，而非僅止於編列預算、採購設備。

馬文君並批評，此次特別預算採「包裹式編列」，將多項軍購、商購及委製案一併納入，容易混淆項目性質，削弱立法院逐項審查功能。她強調，未來應清楚區分常態性公務預算與一次性特別預算，維持預算制度的合理性與透明度。

對於外界指控在野黨阻擋軍購，馬文君舉2019年F-16V戰機採購案為例，指出當時因具迫切戰力需求，立法院迅速通過特別預算，顯示在野黨並非反對國防支出，而是主張合理編列與審慎把關。

她強調，在野黨提出相關意見，目的是讓國軍獲得更符合戰力需求的裝備，而非阻礙國防發展，呼籲執政黨勿再以政治語言簡化專業討論。

立法院 機制 國民黨

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