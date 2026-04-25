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AIT牽線會談 徐巧芯：美軍火商願技轉台灣

聯合報／ 記者劉懿萱張曼蘋／台北報導

立法院長韓國瑜本周四針對軍購特別條例草案召集協商，同一時間傳出美國在台協會（ＡＩＴ）牽線，邀請藍營青壯派立委與軍火商會談。國民黨立委徐巧芯昨證實，是在野黨立委與美相關產業鏈，包含無人機、ＡＩ廠商的座談，會中並未討論軍購條例，而是談及未來軍工產業，有很多美軍工產業表達，盼技術移轉到台灣。

據悉，美國在台協會牽線軍火商與在野黨立委會面，逾十家美國廠商到場，包含美三大軍火商巨頭洛馬、雷神、諾格等，及無人機廠商等。

徐巧芯昨指出，美方過去比較常直接與國防部溝通，或直接跟民進黨溝通，但他們現在也明白在野黨力量很重要，前天活動基本上是在野黨立委與美方相關產業鏈，包含無人機或ＡＩ廠商的產業座談。

徐巧芯透露，會中沒有討論軍購、數字或在立法院協商內容，但很多立委都關心台灣在軍工產業未來發展，有非常多重要美方的大型軍工產業表達，未來盼技術移轉到台灣、雇用台灣人，也能增加就業機會。

徐巧芯說，會談沒有特別討論商購或委製，但現場有十幾家以上跟美國供應鏈有互動的廠商都到了，國民黨不像綠營覺得美國說什麼都對、說了算，藍委提出的問題，很多都是民眾想知道的。

民進黨立委王定宇前天爆料，廿二日來自美國智庫ＣＳＩＳ的訪問團來到立法院，由立法院長韓國瑜接待，美方向在野黨表達若軍購遲早會通過，通過的時間點應該要在「川習會」之前，可避免負面解讀，若在川習會後通過，台灣可能因此付出代價。

徐巧芯則反擊指，王定宇扭曲事實，美國國會議員的說法屬於善意提醒，並不是針對韓國瑜，是指若軍購在美國總統川普上任之後毫無進展，美方也會憂心台灣未來恐面臨各種挑戰與壓力，酸王定宇「自己感情都管不好，卻每天對別人指手畫腳」。

供應鏈 民進黨 美方 軍購條例 徐巧芯 ＡＩＴ

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