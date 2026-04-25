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藍：支持軍購 關鍵要有發價書

聯合報／ 記者屈彥辰王小萌唐筱恬／台北報導
立法院下周將再度協商軍購特別預算條例草案，國民黨團總召傅崐萁（左三）重申國民黨支持國防，只要有發價書就會同意國防部先行簽約。記者蘇健忠／攝影
立法院下周將再度協商軍購特別預算條例草案，國民黨團總召傅崐萁（左三）重申國民黨支持國防，只要有發價書就會同意國防部先行簽約。記者蘇健忠／攝影

立法院長韓國瑜下周一將第三度召集朝野協商，將觸及草案「深水區」軍購項目與預算。有藍營人士透露國民黨掌握的訊息，除了目前已有發價書的一一一億美元外，新一批包含愛國者三型飛彈在內一四五億美元軍購，已經送出美國國務院，就等美國總統川普簽字，但或許是卡在川習會在即，才會讓川普遲遲沒有動作。

美方近來對藍營遊說力道加大，政壇也不斷傳出藍白可能上調預算到八千億元（二五○億美元）。國民黨團昨早舉行黨團大會，據了解，黨團大會對軍購無實質討論，有藍委表示版本這麼多但都沒有看過，黨團幹部也要大家放心，藍白最後一定會凝聚出共識。

國民黨立院黨團總召傅崐萁昨日對軍購重申立場指，國民黨支持國防，當美方對台軍購發價書一到，即便沒有條例、預算審查，三黨也會授權國防部長顧立雄率先跟美國去簽約，國民黨必須要看緊人民荷包，不能讓濫竽充數的東西混在其中，這是國民黨的立場。國民黨、民眾黨立場完全一致，須有美國完整的發價書過來，第一時間就可同意簽約。

據了解，國民黨主席鄭麗文已經透過國民黨駐美代表秦日新向華府說明，國民黨版軍購的「三千八百億+N」，其中的N就是代表軍購加碼無上限，關鍵是要有發價書，不然國民黨如何對外論述立場的轉變。

這位人士說，傅崐萁話已經說得很清楚，但或許是礙於川習會在即，新一批軍購發價書遲遲未到，而美方又堅持匡預算要把金額寫到位，不接受+N的說法，才會讓藍營陷入困境。

民眾黨團人士透露，國防部有官員向白營表達，美方第二批發價書將來台，也有說出具體軍購項目。民眾黨團立場支持軍購，在確定有發價書的狀況，就會同意將金額往上加。

藍營人士透露，美方新一批包含愛國者三型飛彈在內一四五億美元軍購，已經送出美國國務院，就等美國總統川普簽字。圖／聯合報系資料照片
藍營人士透露，美方新一批包含愛國者三型飛彈在內一四五億美元軍購，已經送出美國國務院，就等美國總統川普簽字。圖／聯合報系資料照片

民眾黨 鄭麗文 顧立雄 韓國瑜 國民黨團 傅崐萁

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