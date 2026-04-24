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「漢光42號」兵推結束 顧立雄：以8月實兵演習為重點 強化整體戰力

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍「漢光42號」電腦輔助指揮所演習結束，國防部長顧立雄表示，肯定參演人員在14天13夜連續兵棋對抗中全力投入，未來將持續透過各項演訓精進備戰，並以8月漢光實兵演習為重點，強化整體作戰能力。圖／國防部提供
國軍「漢光42號」電腦輔助指揮所演習結束，國防部長顧立雄表示，肯定參演人員在14天13夜連續兵棋對抗中全力投入，未來將持續透過各項演訓精進備戰，並以8月漢光實兵演習為重點，強化整體作戰能力。圖／國防部提供

國軍「漢光42號」電腦輔助指揮所演習今天結束，國防部長顧立雄表示，肯定參演人員在14天13夜連續兵棋對抗中全力投入，未來將持續透過各項演訓精進備戰，並以8月漢光實兵演習為重點，強化整體作戰能力。

顧立雄說，本次演習目的，在訓練指揮官決策能力及幕僚指參作為；整體核心在於貼近實戰、驗證聯合作戰機制與強化戰備能力。他肯定參演人員在高強度、高壓力及全時段演訓環境下，完成一場極具實戰價值的聯合作戰演習。

統裁部在想定設計上，系統整合敵情發展脈絡，從灰色地帶襲擾逐步推演至高強度軍事衝突，並結合近期國際衝突案例，納入多域戰場與複合威脅元素，使攻擊軍與防衛軍能在高度不確定的戰場環境中，進行決策與行動應處演練。

顧立雄進一步說明，為強化指揮管制韌性，演習期間軍政、軍備部門與聯合作戰指揮中心、三軍綜合協調中心及各作戰層級，均採分散部署與異地作業，即使遭受敵軍聯合火力打擊，仍可由備援機制即時接替，驗證複式指揮體系於戰時維持指管運作之能力。

顧立雄表示，面對敵情威脅日益多樣及由訓轉演、由演轉戰趨勢，國軍須強化戰略預警與整體應變能力，並在平戰轉換關鍵時機，結合欺敵與戰力保存作為，確保作戰持續力與制敵先機。

顧立雄並說，演習結束並非任務終點，各級指揮官應針對演訓過程所發現問題，務實檢討、逐項改進，並將相關經驗作為強化平時備戰部署與戰時兵、火力運用之重要參據。

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