美飛彈庫存需6年才補齊？專家憂美台軍售交貨期程將受影響

美國、伊朗戰事膠著，外媒報導，美軍愛國者等各型飛彈庫存，可能要六年才能補齊，中華戰略前瞻協會研究員揭仲擔憂，美國、波灣國家甚至北約急於補充武器庫存，恐怕影響我國訂單的運交時程。同時川普在十一月期中選前更需中國大陸的合作與支持，因此有可能推遲後續軍售案的進度。但另一方面，淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，華府現在有一個風聲，就是如果台灣沒有快速通過軍售，將無法向華府表達足夠的自我捍衛決心。揭仲也警告，若軍購條例或預算沒有具體進展，可能變成川普政府改變對台軍售政策的藉口。

揭仲指出，美軍的增程型愛國者三防空飛彈庫存，在戰前約二三三○枚，開戰至今估計已經消耗一四○○枚、等於近六成，所以勢必要恢復各地的庫存，甚至從美伊戰事的經驗而提高庫存數量，加上同樣受戰事影響的中東國家和北約若也增加採購，在軍售交運順位優於我國的情況下，我方的訂購運交期程恐怕一定會受影響。同樣地，增購的NASAMS防空飛彈和八十二套海馬士多管火箭，在中東戰事後恐怕也同樣受影響。

他並提醒，中共在二月川習通話時，就已表達對美台軍售的關切，顯見軍售一定是中方在川習會上重視的議題，屆時若伊朗情勢還沒底定，美方將更需要中國大陸的克制與合作。同時，川普在美國國內的支持率因伊朗戰事而下降，衝擊期中選舉選情，可能更需要從北京獲得波音客機、農產品甚至能源的大筆訂單以刺激川普的傳統支持選票。

揭仲認為，川普政府雖或不至於取消還在進行中的第二筆軍售，但為穩住期中選情並確保中方訂單，不無可能長時間推遲美台軍售。他也擔憂，北京當局可能要求華府承諾，限制對台軍售的值量或數量。他進一步提醒，目前立院僵持中的軍購特別條例及預算，若不能在川習會前有具體進展，恐怕將讓川普政府有更正當的藉口，推遲甚至取消後續對台軍售。

四月初曾經赴美與智庫交流的淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，華府現在有一股風聲，就是台灣如果沒有快速通過軍售的話，無法向華府表達足夠的自我捍衛決心。

他指出，特別在「鄭習會」後，許多華府人士會質疑台灣是否有防衛自我的決心？因此美台軍售是美台之間的重要議題，也是台灣能否向外界表達擁有自我防衛決心的重要作為。同時也會是中共運作認知戰的重要素材，是我方在防範不實訊息上需要加強的部分。

林穎佑認為，美台軍售會是美中之間的重要議題，但美國在六項保證以及在自身的政治考量上，軍售的自主性應該是美方的底線，不會直接作為籌碼。他指出，美中之間同時在關稅、科技等領域有許多矛盾，農業或商業的大筆訂單，還有其他很多可以斡旋的議題空間。