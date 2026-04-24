快訊

台積電ADR突拔高大漲 台指期夜盤向40K衝關

美飛彈庫存需6年才補齊？專家憂美台軍售交貨期程將受影響

羅生門？賴總統出訪史瓦帝尼受阻 專家曝這國從未同意飛航許可

聽新聞
0:00 / 0:00

美飛彈庫存需6年才補齊？專家憂美台軍售交貨期程將受影響

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國、伊朗戰事膠著，外媒報導，美軍愛國者等各型飛彈庫存，可能要六年才能補齊，軍事專家擔憂，美國、波灣國家甚至北約急於補充武器庫存，恐怕影響我國訂單的運交時程。圖／聯合報系資料照片
美國、伊朗戰事膠著，外媒報導，美軍愛國者等各型飛彈庫存，可能要六年才能補齊，軍事專家擔憂，美國、波灣國家甚至北約急於補充武器庫存，恐怕影響我國訂單的運交時程。圖／聯合報系資料照片

美國、伊朗戰事膠著，外媒報導，美軍愛國者等各型飛彈庫存，可能要六年才能補齊，中華戰略前瞻協會研究員揭仲擔憂，美國、波灣國家甚至北約急於補充武器庫存，恐怕影響我國訂單的運交時程。同時川普在十一月期中選前更需中國大陸的合作與支持，因此有可能推遲後續軍售案的進度。但另一方面，淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，華府現在有一個風聲，就是如果台灣沒有快速通過軍售，將無法向華府表達足夠的自我捍衛決心。揭仲也警告，若軍購條例或預算沒有具體進展，可能變成川普政府改變對台軍售政策的藉口。

揭仲指出，美軍的增程型愛國者三防空飛彈庫存，在戰前約二三三○枚，開戰至今估計已經消耗一四○○枚、等於近六成，所以勢必要恢復各地的庫存，甚至從美伊戰事的經驗而提高庫存數量，加上同樣受戰事影響的中東國家和北約若也增加採購，在軍售交運順位優於我國的情況下，我方的訂購運交期程恐怕一定會受影響。同樣地，增購的NASAMS防空飛彈和八十二套海馬士多管火箭，在中東戰事後恐怕也同樣受影響。

他並提醒，中共在二月川習通話時，就已表達對美台軍售的關切，顯見軍售一定是中方在川習會上重視的議題，屆時若伊朗情勢還沒底定，美方將更需要中國大陸的克制與合作。同時，川普在美國國內的支持率因伊朗戰事而下降，衝擊期中選舉選情，可能更需要從北京獲得波音客機、農產品甚至能源的大筆訂單以刺激川普的傳統支持選票。

揭仲認為，川普政府雖或不至於取消還在進行中的第二筆軍售，但為穩住期中選情並確保中方訂單，不無可能長時間推遲美台軍售。他也擔憂，北京當局可能要求華府承諾，限制對台軍售的值量或數量。他進一步提醒，目前立院僵持中的軍購特別條例及預算，若不能在川習會前有具體進展，恐怕將讓川普政府有更正當的藉口，推遲甚至取消後續對台軍售。

四月初曾經赴美與智庫交流的淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，華府現在有一股風聲，就是台灣如果沒有快速通過軍售的話，無法向華府表達足夠的自我捍衛決心。

他指出，特別在「鄭習會」後，許多華府人士會質疑台灣是否有防衛自我的決心？因此美台軍售是美台之間的重要議題，也是台灣能否向外界表達擁有自我防衛決心的重要作為。同時也會是中共運作認知戰的重要素材，是我方在防範不實訊息上需要加強的部分。

林穎佑認為，美台軍售會是美中之間的重要議題，但美國在六項保證以及在自身的政治考量上，軍售的自主性應該是美方的底線，不會直接作為籌碼。他指出，美中之間同時在關稅、科技等領域有許多矛盾，農業或商業的大筆訂單，還有其他很多可以斡旋的議題空間。

中東戰事 中國大陸 揭仲

延伸閱讀

美打伊朗狂耗飛彈！WSJ：補回恐需6年 官員憂影響防台

WSJ：飛彈消耗過度 美保衛台更難 印太司令：遏制中國能力不受影響

分析：打伊朗消耗美軍重要彈種 削弱應對俄中準備

美智庫警告…為伊朗耗掉半數飛彈 美現狀難應對中國

相關新聞

美飛彈庫存需6年才補齊？專家憂美台軍售交貨期程將受影響

美國、伊朗戰事膠著，外媒報導，美軍愛國者等各型飛彈庫存，可能要六年才能補齊，中華戰略前瞻協會研究員揭仲擔憂，美國、波灣國家甚至北約急於補充武器庫存，恐怕影響我國訂單的運交時程。同時川普在十一月期中選前更需中國大陸的合作與支持，因此有可能推遲後續軍售案的進度。但另一方面，淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，華府現在有一個風聲，就是如果台灣沒有快速通過軍售，將無法向華府表達足夠的自我捍衛決心。揭仲也警告，若軍購條例或預算沒有具體進展，可能變成川普政府改變對台軍售政策的藉口。

海象惡劣仍硬闖…大陸海警4船逼近金門海域 海巡全程併航驅離

近日受鋒面過境影響，金門海域天候海象轉趨惡劣，海上陣風達8至9級，大陸海警船卻趁海象不佳，再度編隊侵擾金門限制水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區今日上午即時掌握動態，迅速調派巡防艇前推部署，強勢併航監控，成功將4艘中國海警船驅離出境。

海軍敦睦艦隊完成訪貝里斯任務 航向友邦瓜地馬拉

我駐友邦貝里斯大使館今天表示，我國2026海軍敦睦遠航訓練支隊在支隊長陳明峯將軍率領下，於當地時間4月22日下午圓滿完成在貝里斯的訪問活動，航向下一站旅程。

重申支持國防、軍購 傅崐萁：藍白立場一致

立法院長韓國瑜昨日就軍購特別條例草案召集朝野協商，但無共識，下周一再行協商。國民黨立院黨團今早召開黨團大會，外界關注國民黨團軍購立場，總召傅崐萁重申國民黨支持國防，第一批的發價書到，即便沒有條例、預算審查，三黨已授權國防部長顧立雄率先跟美國簽約，絕無時間差的問題；他也強調，國民黨、民眾黨立場完全一致。

AIT牽線美軍火商與藍委對談 徐巧芯：沒談軍購、聊台灣軍工產業未來

立法院長韓國瑜昨下午再召集軍購特別條例協商，同一時間傳出美國在台協會（AIT）邀請藍營青壯派立委，與軍火商溝通。國民黨立委徐巧芯今證實，是在野黨立委與美相關產業鏈，包含無人機、AI廠商的座談，會中並未討論這次軍購條例，而是談及未來台灣軍工產業，甚至有很多美軍工產業表達，盼技術移轉到台灣。

國軍發展「偵打一體」中長程無人機 關鍵裝備突破盲點

業界研發輕型彈藥，或可讓攻擊型無人機執行的不只是「自殺攻擊型態」。可先偵察、再攻擊，且成為載台，能返航懸掛彈藥後再出擊。例如，「斧頭刀」號稱採GPS導引滑翔彈藥，爆破效果可媲美500磅級的炸彈武器，代表著掛載微型滑翔彈藥監偵無人機，搖身變攻擊機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。