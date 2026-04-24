快訊

22時56分東部海域發生規模4.4地震 最大震度宜蘭南澳3級

美股早盤／英特爾飆24%創新天價 激勵大盤指數上攻、台積電ADR強漲4%

棄工程師改考公職 理工男打掉重練兩年打敗頂大文組曝「心態」最重要

聽新聞
0:00 / 0:00

國軍規劃導入四足機器人 用於縱深與城鎮作戰殲敵

中央社／ 台北24日電

針對新興科技應用於不對稱作戰，國防部指出，已規劃導入機動性高、多功能及模組化的四足機器人、無人運輸及戰術載具，用於縱深、城鎮作戰中執行偵察、殲敵及物資運補任務。

立法院外交及國防委員會28日將邀請國防部長顧立雄報告「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」，並備質詢。國防部今天已將書面報告送抵立委國會辦公室。

國防部指出，近年發生的戰爭與軍事衝突，顯示戰爭型態正快速轉變，從傳統大兵力與主戰裝備的對決，轉向以大量、低成本、高效率新興科技為核心的不對稱作戰；國防部成立國防創新小組（DIO），肩負導入民間成熟科技產品、推動智慧創新與加速國防應用的關鍵任務，以科技驅動國防力量持續提升。

針對國防創新發展籌獲途徑，國防部提到，包括公開徵求原型開發、少量採購效益評估、直接建案或導入科研等3種模式。

至於新興科技應用情形，國防部揭示8大重點，首先為多元情資融合強化預警能力與情資研判，正在整體規劃建置情資整合系統，藉資料融合及AI輔助分析，強化對敵異常活動的掌握與示警，提升情資研判精準度。

第2項重點為無人機大規模應用與技術迭代，已編列特別預算，規劃籌獲反甲、監偵及攻擊型等各類無人機21萬餘架。

第3項重點為地面無人載具投入多元場景，國軍已規劃導入機動性高、多功能及模組化的四足機器人、無人運輸及戰術載具，用於縱深、城鎮作戰中執行偵察、殲敵及物資運補任務。

國防部指出，第4項重點為水面、水下無人載具支援近海防禦作戰，規劃籌建小型自殺無人艇及水下除雷無人載具，增強近岸防衛與反登陸戰力，並將測試快速運補無人船，協助外島物資運輸作業，提高作戰持續力。

第5項重點是結合軟、硬殺應對敵無人機威脅，依據部隊防空及機動任務需要，已規劃建置無人機電磁干擾裝置、自動化防空槍塔、無人機導控訊號偵測與源頭攻擊等裝備。

第6項為智慧化後勤系統提升整體效率，國防部推動建置智慧化後勤系統，提高妥善率，並運用智慧化倉儲管理技術，優化後勤廠庫的空間及物資調度管理；第7項為多重通信備援確保指管不中斷，國防部持續建立多元通訊能量，並規劃建置多重鏈路通聯設備，提升作戰指管韌性；第8項為資安AI技術防範進階網路威脅。

國防部表示，國軍將持續深化國防創新、加速新興科技導入，使中共在評估行動成本與風險時，面臨更高不確定性，進而延遲犯台決策。

外交 機器人 國軍

延伸閱讀

中科院與美商簽MOU 強化無人艇關鍵技術

強化加密防護 聯卡中心啟動PQC遷移規劃

谷立言7度會晤盧秀燕 劍指「無人機」全球供應鏈

紅綠燈倒數精準爆資安疑慮 顧立雄下令禁用高德地圖：通令全體國軍遵循

相關新聞

美飛彈庫存需6年才補齊？專家憂美台軍售交貨期程將受影響

美國、伊朗戰事膠著，外媒報導，美軍愛國者等各型飛彈庫存，可能要六年才能補齊，中華戰略前瞻協會研究員揭仲擔憂，美國、波灣國家甚至北約急於補充武器庫存，恐怕影響我國訂單的運交時程。同時川普在十一月期中選前更需中國大陸的合作與支持，因此有可能推遲後續軍售案的進度。但另一方面，淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，華府現在有一個風聲，就是如果台灣沒有快速通過軍售，將無法向華府表達足夠的自我捍衛決心。揭仲也警告，若軍購條例或預算沒有具體進展，可能變成川普政府改變對台軍售政策的藉口。

海象惡劣仍硬闖…大陸海警4船逼近金門海域 海巡全程併航驅離

近日受鋒面過境影響，金門海域天候海象轉趨惡劣，海上陣風達8至9級，大陸海警船卻趁海象不佳，再度編隊侵擾金門限制水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區今日上午即時掌握動態，迅速調派巡防艇前推部署，強勢併航監控，成功將4艘中國海警船驅離出境。

海軍敦睦艦隊完成訪貝里斯任務 航向友邦瓜地馬拉

我駐友邦貝里斯大使館今天表示，我國2026海軍敦睦遠航訓練支隊在支隊長陳明峯將軍率領下，於當地時間4月22日下午圓滿完成在貝里斯的訪問活動，航向下一站旅程。

重申支持國防、軍購 傅崐萁：藍白立場一致

立法院長韓國瑜昨日就軍購特別條例草案召集朝野協商，但無共識，下周一再行協商。國民黨立院黨團今早召開黨團大會，外界關注國民黨團軍購立場，總召傅崐萁重申國民黨支持國防，第一批的發價書到，即便沒有條例、預算審查，三黨已授權國防部長顧立雄率先跟美國簽約，絕無時間差的問題；他也強調，國民黨、民眾黨立場完全一致。

AIT牽線美軍火商與藍委對談 徐巧芯：沒談軍購、聊台灣軍工產業未來

立法院長韓國瑜昨下午再召集軍購特別條例協商，同一時間傳出美國在台協會（AIT）邀請藍營青壯派立委，與軍火商溝通。國民黨立委徐巧芯今證實，是在野黨立委與美相關產業鏈，包含無人機、AI廠商的座談，會中並未討論這次軍購條例，而是談及未來台灣軍工產業，甚至有很多美軍工產業表達，盼技術移轉到台灣。

國軍發展「偵打一體」中長程無人機 關鍵裝備突破盲點

業界研發輕型彈藥，或可讓攻擊型無人機執行的不只是「自殺攻擊型態」。可先偵察、再攻擊，且成為載台，能返航懸掛彈藥後再出擊。例如，「斧頭刀」號稱採GPS導引滑翔彈藥，爆破效果可媲美500磅級的炸彈武器，代表著掛載微型滑翔彈藥監偵無人機，搖身變攻擊機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。