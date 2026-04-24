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海象惡劣仍硬闖…大陸海警4船逼近金門海域 海巡全程併航驅離
近日受鋒面過境影響，金門海域天候海象轉趨惡劣，海上陣風達8至9級，大陸海警船卻趁海象不佳，再度編隊侵擾金門限制水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區今日上午即時掌握動態，迅速調派巡防艇前推部署，強勢併航監控，成功將4艘中國海警船驅離出境。
海巡署指出，上午8時許，第十二巡防區偵獲大陸海警「14609」、「14531」、「14604」及「14530」等4艘船，自金門外海逐步接近金門南方海域，並於上午9時，分別自料羅東方及南方兩處，同時編隊侵擾金門限制水域，企圖對我方海域施加壓力。
面對突發狀況，海巡署預置於海上的4艘巡防艇立即前往應處，採取一對一併航監控，同步透過無線電以中、英文廣播，嚴正要求中國海警船立即轉向離開，並全程蒐證，掌握對方動態。
在我方持續強勢執法下，大陸海警船最終於上午11時3分全數航離金門限制水域，歷時約2小時完成驅離任務，未讓對方進一步擴大干擾。
金馬澎分署表示，大陸海警船選擇在海象惡劣情況下仍執意編隊侵擾，不僅罔顧海上航行安全，也對往來船舶造成潛在危安風險，實屬不專業、不理性之行為，該分署也強調，維護國家主權是海巡責任與使命，不畏惡劣天候海象或任何困難情勢，均全天候維持高強度監偵、反應及勤務部署，堅定保衛國家安全。
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