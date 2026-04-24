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中科院與美商簽MOU 強化無人艇關鍵技術

中央社／ 台北24日電

中科院表示，為強化無人水面載具科研力道與韌性，今天與美商SARONIC公司簽署合作備忘錄（MOU），聚焦AI目標辨識與追蹤、自主攔截、防護屏障部署、多艇協同、海面物體避障、動能攔截及自主戰術決策等關鍵技術，強化國軍海上不對稱戰力能量。

國家中山科學研究院發布新聞稿指出，SARONIC公司是目前唯一通過美軍認證的USV（無人水面載具）廠商。簽約儀式由中科院長李世強和SARONIC公司CEO馬弗羅卡斯（Kostadino George Mavrookas）共同簽署，就人工智慧（AI）的指揮管制軟體、船舶設計和系統整合，以及自主水面載具與供應鏈發展等領域，廣泛分享科研經驗，探討研發在地化與全壽期維保，確保合作長期高效。

中科院指出，合作主要在擴增無人水面載具運用場景，賦予其自主導航、避障與智慧決策能力；平時可支援海疆偵巡、緝私、巡護、警戒、驅離、救難等勤務，提高長時效益並減少人力負擔，戰時則實現快速平戰轉換，鞏固海疆安全。

中科院表示，去年已完成快奇無人艇多項海上測試，驗證其在複雜海象下的穩定航行能力，以及海空聯戰概念。今年因應無人載具「軟體定義硬體」的發展趨勢，引進SARONIC自主導航、邊緣運算等技術及製程量能，攜手開發「模組樂高化」無人艇載台，大幅降低製造成本、迅速更換零件、遠端升級多元功能，確保AI決策執行任務，未來更將帶動國內船體製造、電子與軟體產業進入全球國防供應鏈，開創科研合作新局。

美軍 國軍 不對稱戰力

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