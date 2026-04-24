重申支持國防、軍購 傅崐萁：藍白立場一致

立法院長韓國瑜昨日就軍購特別條例草案召集朝野協商，但無共識，下周一再行協商。國民黨立院黨團今早召開黨團大會，外界關注國民黨團軍購立場，總召傅崐萁重申國民黨支持國防，第一批的發價書到，即便沒有條例、預算審查，三黨已授權國防部長顧立雄率先跟美國簽約，絕無時間差的問題；他也強調，國民黨、民眾黨立場完全一致。

傅崐萁說，國民黨支持國防，國民黨過去捍衛台灣，守護寶島，跟中共多次交戰，才能夠讓台灣能夠保有安居樂業的生活。對於守護中華民國、台灣該有的國防武器，國民黨全力支持。

傅崐萁強調，立場很清楚，就是要支持，但要防杜中間所有的弊端，且對於美國國會、美國政府以及美國元首所支持同意的軍售，可以保障未來後續延售、維修、零件的替換等等，不會買來之後未來不知道要如何延續的軍事武器。更重要的是，必須是世界一線的武器，且交貨期程要非常的清楚，不是把人民的錢交出去後，放任不管，什麼時候才會交貨都不曉得。目前已經繳了7千多億台幣已經繳出去了，但武器都沒有進來。

傅崐萁說，當賴清德總統不斷稱2027年台海、兩岸會有戰爭發生，和平的方法有很多種，守護台灣的方法有非常多，但國家領導人必須要有睿智，和平是台灣最大的公約數，也是全民共同的支持。但是一個國家如果每一天都在製造事端，全民到底有多少錢可以不斷挖這個深坑，到底要買多少的武器。

傅崐萁說，更重要的是，軍人沒有辦法得到加薪，沒有辦法好好安定家庭，未來要如何守護台灣。軍人加薪到現在國會三讀通過已經8、9個月了，請問賴清德政府到底要欠軍人多少月、多少年的薪水，什麼時候返還。

傅崐萁指出，要有充實的國防，一定要有一流的國軍，更要有一流的武器，所以交貨的期程非常重要。如果今天只是錢交出去，當武器拿到的時候已經從一流變成二流、三線的武器，那不是把我國軍將士的安全、生命暴露危險過程中。只要有美國的發價書過來，經過美國國會、美國政府的保證，後續延售、維修是沒有問題的，也不會有像拉法葉艦案這樣的商售的弊端，會全力的支持。

傅崐萁強調，沒有時間差的問題，並不是像民進黨政府所說沒有先匡列好而會來不及編。第一批的發價書到，即便沒有條例，沒有預算審查，三黨已授權顧立雄率先跟美國去簽約，絕無時間差的問題。必須要看緊人民的荷包，而不能讓濫竽充數的東西放在裡面，這是國民黨的立場。絕不容許再有做裝潢的、賣茶葉的、賣馬桶的來賣軍火，這些都是民進黨政府的惡行，必須守護好人民的安全，絕對不會有相關弊端發生。

民眾黨主席黃國昌日前接受專訪提出，軍購金額拉到8000億元。媒體關注這是否為國民黨團討論的方向之一？傅崐其說，因為版本非常多，大家都在討論，但立場一致，國民黨、民眾黨立場完全一致，須有美國完整的發價書過來，第一時間就可以同意簽約，絕不會有時間差的問題。民進黨不要假借軍購濫竽充數來掏空台灣，必須要守護好人民生命、財產，還要把公帑要看清楚，絕對不讓民進黨耗費民脂民膏。