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AIT牽線美軍火商與藍委對談 徐巧芯：沒談軍購、聊台灣軍工產業未來

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯今在黨團大會前受訪。記者劉懿萱／攝影
國民黨立委徐巧芯今在黨團大會前受訪。記者劉懿萱／攝影

立法院長韓國瑜昨下午再召集軍購特別條例協商，同一時間傳出美國在台協會（AIT）邀請藍營青壯派立委，與軍火商溝通。國民黨立委徐巧芯今證實，是在野黨立委與美相關產業鏈，包含無人機、AI廠商的座談，會中並未討論這次軍購條例，而是談及未來台灣軍工產業，甚至有很多美軍工產業表達，盼技術移轉到台灣。

徐巧芯今在黨團大會前受訪，被問及AIT邀請藍委與軍火商溝通。她回應，美方對台灣未來的國防，他們過去可能比較常直接跟國防部溝通，或直接跟民進黨溝通。但他們現在也非常明白在野黨力量很重要，所以昨天活動基本上是在野黨立委，跟美方相關產業鏈，包含無人機或AI廠商的產業座談。

徐巧芯透露，會中沒有討論軍購、數字或在立法院協商內容，但很多立委都關心台灣在軍工產業未來發展。比如美方跟台灣合作是單純組裝，還是未來會有整體高階技術移轉？過去國防部回答總是言不及義，但這次論壇對話後，有非常多重要美方的大型軍工產業表達，未來盼技術移轉到台灣、雇用台灣人，到時也能增加就業機會。

徐巧芯說，立委們想要了解的不只是這次軍購，而是長期台灣需要什麼產業發展，甚至昨天與會的立委還說跟國防部開10次會，可能都沒有1次跟產業直接溝通來得有效。

媒體追問，有出席藍委向美方談到關於委購跟商購部分？徐巧芯說，會談沒有特別討論DCS或委製，而是現場有十幾家以上跟美國供應鏈有互動的廠商都到了，包括輕小型武器、大型軍火商、AI、無人機，甚至做船的業者等。

徐巧芯說，商購與委製並不是今年才出現，有些大廠專門跟台灣合作，例如愛國者飛彈、F-16V，走商購渠道；也有一些無人機AI廠商，處於發展高峰期，因為無人機迭代速度很快，與台灣合作過去走DCS（直接商業銷售）模式。國民黨不像綠營覺得美國說什麼都對、說了算，他們提出的問題，很多都是民眾想知道的。

至於民進黨立委王義川稱，美國議員跟立法院長韓國瑜見面時，曾示警如果沒有在「川習會」前通過，對台灣影響不利。徐巧芯說，現行行政院對1.25兆元版本一毛都不願意打折，她主張應務實處理軍購，將政府對政府的對外軍事銷售（FMS）、與政府對民間廠商的直接商業銷售（DCS）及委購部分要分開處理，加快整體軍售的進程。

美方 民進黨 國民黨 軍購 徐巧芯

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