美眾院公布國務院撥款法案 含5億美元軍事融資援台

美國聯邦眾議院撥款委員會公布2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，內容包括在對外軍事融資計畫下，對台提供不少於5億美元的援助；委員會指出，儘管整體預算削減，法案仍對台灣等美國盟友維持強健支持。

眾院撥款委員會昨天公布法案內容，該委員會底下的國家安全、國務院及相關計畫小組今天審議法案，以8票對5票通過，後續將送交委員會審議。

根據目前法案文本，在本法案於「對外軍事融資計畫」（Foreign Military Financing Program）項目下所撥列的資金中，應提供不少於5億美元（約新台幣157.8億元）用於對台援助；美國國務卿應和戰爭部長協調，將交付台灣防衛物資和相關服務列為優先事項。

法案內容也提及，此法案提供的任何資金，都不得用於製作、採購或展示任何錯誤描繪台灣和由台灣當局管轄之島嶼的領土範圍及其社會、經濟制度的地圖。

撥款委員會昨天透過新聞稿指出，2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案提供總計473.2億美元的預算，較2026財政年度減少26.9億美元（約6%），反映了「美國優先」議程的優先事項。

不過，儘管整體預算削減，委員會表示，這項法案仍對以色列、約旦、埃及和台灣等美國盟友維持強健的資金支持，並反制像是中國共產黨、伊朗、古巴及販毒集團等對手。

根據美國法規，法案需經眾議院與參議院通過一致版本後，才交由總統簽署成為法律。

在此之前，美國「2026綜合撥款法」包括在「對外軍事融資計畫」項目下，撥付不少於3億美元用於對台援助。這項綜合撥款法包含國防撥款和國家安全、國務院及相關計畫撥款法案等多項法案。