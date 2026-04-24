聽新聞
0:00 / 0:00

「南援九號」操演宣示我南沙主權 暌違7年首長再登太平島

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導

海巡署本月廿一日在南沙太平島實施「南援九號」操演，由海委會主委管碧玲親自登島主持，這是民進黨政府二○一九年前海委會主委李仲威登島後，暌違七年再有中央部會首長登上太平島。操演科目模擬一艘可疑貨輪闖入太平島禁限制水域，遭海巡特勤隊攻堅登艦攔截，扣回貨輪，宣示我在太平島海域主權的意義濃厚。

海巡署會同交通部、國防部外交部及衛生福利部，於太平島海域實施「南援九號」人道救援、醫療後送及海洋除汙聯合演練。演練由管碧玲首度登島主持。海巡特勤隊首度跨海參演。

演練情境模擬南沙指揮部雷達偵測到一艘列入「東京備忘錄」五黑旗國名單的可疑貨輪，海巡署派遣海巡特勤隊搭乘駐島多功能巡緝艇快速攔截，並運用登船工具登艦模擬控制艦艇後，將目標押返太平島調查。

操演中海巡特勤隊員荷槍進入貨輪駕駛艙，厲聲要求人員趴下，一把擰過船長後衣領將之甩離船舵加以壓制，船長則高呼「這是我的船，你們這是海盜行為」。特勤隊員則回應「你已進入我方水域，請配合調查」，要求交出船員名冊。

公開情報顯示，根據二○二六年最新「東京備忘錄」（Tokyo MOU）資訊，五黑旗國是指在港口國監督（ＰＳＣ）檢查中，因船舶不合格率高、違反海事安全或勞工法規而被列為高風險、且具「灰色地帶」的因素的五個國家船隻，包括蒙古、喀麥隆、坦尚尼亞、多哥及獅子山。我國航港局會針對相關國家船舶實施高強度監管，嚴格查核ＡＩＳ自動識別系統，以提升海上安全。但實務上尚未聞我國有強制登檢、尤其在東、南沙水域強制登檢相關貨輪的實例。

民進黨 國防部 李仲威 管碧玲 太平島 海巡署 外交部 海委會

延伸閱讀

時隔7年部會首長登太平島 管碧玲主持南援九號演練

WSJ：美扣貨輪非普通商船 隸屬伊朗國營 頻繁往返中國

疑載軍民兩用物資 美軍登船查扣伊朗貨輪

被扣伊朗貨輪5000櫃物品曝光！從中國出發疑裝1類「有價值的東西」

相關新聞

立院共識 軍購預算未來不能流用

賴政府一點二五兆軍購案在立法院卡關多時，立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，會中僅將立法意旨中的「因應中共軍事威脅」改為「因應敵情威脅」；另外，國民黨立委主張軍購預算不能流用，韓國瑜建議條文納入「辦理流用前，應經立法院同意」獲朝野同意；至於最關鍵的「深水區」軍購項目與金額朝野仍無共識，韓國瑜宣布下周一繼續協商。

新聞幕後／藍白鬆動 軍購可能上調至8千億

立法院長韓國瑜昨天二度針對軍購特別條例草案召集協商，傳出藍白態度鬆動，同意若有第二批軍購發價書可以將軍購上調至八千億元。據了解，國民黨中央高層昨為此召開三方平台，關切黨團若要提高金額必須有論述；但黨團態度尚未定調，預料國民黨團大會今天將有所討論。

軍購預算不能流用 立院法制局：未影響權力分立

立法院朝野黨團昨協商軍購特別條例，國防部長顧立雄昨上午喊話，期待朝野立委能夠考量國防部七大類能力建構所需要的相關預算。協商過程中，朝野立委同意「軍購預算不能流用」，顧立雄雖一度主張，此舉恐怕違背預算法的授權原則及權力分立原則；但立院法制局認為沒有影響權力分立問題，因而讓立委取得共識。

美國防部助理部長籲印太盟友 國防支出占GDP3.5%

美國國防部印太安全助理部長約翰．盧廿二日表示，美軍不該單獨在印太地區肩負起權力平衡的責任，美國國防部呼籲美國的盟友和夥伴擴大對共同防禦的貢獻，稱美國期待最富裕、有能力的盟友負起更多自我防衛的責任，並把國防支出提高到占ＧＤＰ百分之三點五的國際標準。

「南援九號」操演宣示我南沙主權 暌違7年首長再登太平島

海巡署本月廿一日在南沙太平島實施「南援九號」操演，由海委會主委管碧玲親自登島主持，這是民進黨政府二○一九年前海委會主委李仲威登島後，暌違七年再有中央部會首長登上太平島。操演科目模擬一艘可疑貨輪闖入太平島禁限制水域，遭海巡特勤隊攻堅登艦攔截，扣回貨輪，宣示我在太平島海域主權的意義濃厚。

美國會公布撥款法案 支持提供台灣5億美元軍事融資

美國聯邦眾議院撥款委員會廿二日公布二○二七財政年度（FY2027）國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，委員會新聞稿指出，該法案將支持「美國優先」的外交政策，並改善美國國家安全等，法案內容中提到，支持提供台灣五億美元的外國軍事融資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。