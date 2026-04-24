美國會公布撥款法案 支持提供台灣5億美元軍事融資

美國聯邦眾議院撥款委員會廿二日公布二○二七財政年度（FY2027）國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，委員會新聞稿指出，該法案將支持「美國優先」的外交政策，並改善美國國家安全等，法案內容中提到，支持提供台灣五億美元的外國軍事融資。

眾議院撥款委員會指出，該法案要求接受援助的夥伴國家，考慮與美國的優先事項合作，包括移民問題、反對外國對手、分擔責任，以及支持台灣參與多邊論壇等。

另外，美國國會去年通過法案，向台灣提供三億美元的「外國軍事融資」，今年的法案內容則加碼，支持提供台灣五億美元的外國軍事融資（ＦＭＦ），同時提供貸款和貸款保證。

法案也完全資助四億美元給「對抗中國惡意影響基金」，並提供十八億美元支持美國在印太地區的國家安全利益，對抗中共的惡意影響。