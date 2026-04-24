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美國防部助理部長籲印太盟友 國防支出占GDP3.5%

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

美國國防部印太安全助理部長約翰．盧廿二日表示，美軍不該單獨在印太地區肩負起權力平衡的責任，美國國防部呼籲美國的盟友和夥伴擴大對共同防禦的貢獻，稱美國期待最富裕、有能力的盟友負起更多自我防衛的責任，並把國防支出提高到占ＧＤＰ百分之三點五的國際標準。

約翰．盧去年出席國會提名聽證會時表示，台灣面臨生存威脅，支持台灣把軍費增至ＧＤＰ的百分之十。

美國聯邦眾議院廿二日針對美軍在印太地區的情況和國安挑戰舉行聽證會，邀請美國印太司令部司令帕帕羅、駐韓美軍司令布朗森和約翰．盧出席作證。

約翰．盧在發言時指出，美國國防部會以實力來嚇阻中國，而非對抗，並營造好的環境，在印太地區創造有利的權力平衡，讓包括中國在內的任何國家都無法成為地區霸權；約翰．盧表示，這樣的目的不是要主宰或羞辱中國，而是要保衛美國在印太的國家利益，卻沒有國家能主宰美國或盟友。

約翰．盧也表示，美軍不能，也不該單獨維持有利的權力平衡，尤其權力平衡對地區的盟友和夥伴都有利；國防部呼籲美國的盟友和夥伴擴大他們對共同防禦的貢獻，並分擔恢復、維持在印太地區嚇阻的責任。

約翰．盧說，國防部會與盟友和夥伴緊密合作，改善他們的準備程度、強化美國與盟友間協同工作能力，振興共同工業基礎；約翰．盧並指出，美國期待最富裕和有能力的盟友和夥伴，不但要肩負起更多自我防衛的責任，同時也要把國防支出提高到占ＧＤＰ百分之三點五的國際標準。

另外，面對有聯邦眾議員質疑美國總統川普沒有表態支持台灣，約翰．盧回答說，美國的戰略模糊政策已經用了數十年，它保留總統的決策空間，約翰．盧並表示，他不清楚美國明確說明在中國犯台的情境下會做什麼，會帶來什麼幫助；約翰．盧說，他完全支持戰略模糊的政策。

美國 國會 美軍 印太地區

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