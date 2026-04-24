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新聞幕後／藍白鬆動 軍購可能上調至8千億

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導
立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商軍購特別條例草案。記者林俊良／攝影
立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商軍購特別條例草案。記者林俊良／攝影

立法院長韓國瑜昨天二度針對軍購特別條例草案召集協商，傳出藍白態度鬆動，同意若有第二批軍購發價書可以將軍購上調至八千億元。據了解，國民黨中央高層昨為此召開三方平台，關切黨團若要提高金額必須有論述；但黨團態度尚未定調，預料國民黨團大會今天將有所討論。

軍購特別條例進入密集朝野協商期，民眾黨主席黃國昌前天證實，藍白黨團已經對接，方向、金額將會一致，同意若有第二批軍購發價書，可以上調至八千多億；國民黨發言人牛煦庭昨對此稱，藍白協商前溝通「確實有這個可能性」。

由於近期美方遊說國民黨立委力量加大，國民黨團內部態度確實出現鬆動。據了解，國民黨中央也感受到藍委壓力，對軍購金額也並非鐵板一塊，但關切黨團在調高金額前要有相對應論述，否則立場搖擺，難以向藍營基本盤交代。

國民黨團高層人士表示，軍購數字根本就是假議題，只要美方發價書有台灣需要的武器，無論是八千億、九千億國民黨都會支持，只是民進黨茶葉商、裝潢公司都可以承包軍購案，弊案太多，因此反對「空白授權」，必須看緊人民荷包。

國民黨團高層還指出，第一批美國對台軍購發價書一一一億美金，這個在野黨同意；但只要美方有其他發價書，就會授權國防部立刻跟美國先行簽約，「絕對不會有時間來不及的問題」。

牛煦庭昨接受廣播專訪強調，國民黨主席鄭麗文對軍購的態度，一直是「黨團自主」；牛煦庭認為，黨內也必須思考「有一定要等發價書來，再走一次條例的程序嗎？這樣不見得快」。政府對政府的軍購不純然只是國防議題，也是外交議題，這是要認真、嚴肅考慮的一件事。

民進黨 國防部 民眾黨 軍購 韓國瑜 牛煦庭 黃國昌

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