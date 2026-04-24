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軍購預算不能流用 立院法制局：未影響權力分立

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
國防部長顧立雄（左）昨表示，期待朝野能考量國防部七大類能力建構所需預算。記者林俊良／攝影
國防部長顧立雄（左）昨表示，期待朝野能考量國防部七大類能力建構所需預算。記者林俊良／攝影

立法院朝野黨團昨協商軍購特別條例，國防部長顧立雄昨上午喊話，期待朝野立委能夠考量國防部七大類能力建構所需要的相關預算。協商過程中，朝野立委同意「軍購預算不能流用」，顧立雄雖一度主張，此舉恐怕違背預算法的授權原則及權力分立原則；但立院法制局認為沒有影響權力分立問題，因而讓立委取得共識。

立院昨再度針對軍購條例協商，顧立雄在會中表示，國防部提出一兆兩千五百億元的預算規模，涵蓋「七大類能力建構」，是考量全盤規畫，缺一不可，如果只保留對美軍購，捨棄國內委製、商購，將限縮國防自主能力，期盼朝野能考量當前整體安全環境，支持國防戰力的提升，理解國防整體規畫缺一不可與迫切需求，支持國防部提出的預算需求，以強化防衛韌性及建構不對稱戰力。

協商過程中，針對特別預算監督機制，國民黨立委許宇甄主張，軍購預算不能流用，韓國瑜建議條文納入「辦理流用前，應經立法院同意」、「主管機關應專案列管執行計畫，每會期向立法院專案報告」等，都獲朝野同意。

顧立雄在協商中表示，國防部或許不需要流用預算，不過從法律人的角度來看，假如軍購特別條例創下要經立法院同意的先例，恐怕違背預算法的授權原則及權力分立原則，超越了預算法第六十三條的立法本旨。

不過，主持協商的韓國瑜當場表示，經詢問立法院法制局的意見，法制局表示並沒有影響權力分立的問題。

主計總處則表示，預算法第六十三條就規定有百分之廿的流用空間，但不能用於人事費，其他特別預算執行前都有流用彈性，軍購特別條例的規定若比總預算或其他特別預算更嚴格，恐不符比例原則。

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