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戰傷救護訓練不當導致學員挫傷 陸軍下令教官調職移送法辦

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍化生放核訓練中心傳出有學員在戰傷救護測驗時，遭到教官不當行為，導致收到挫傷與皮下水腫，陸軍教準部證實接獲學員反映，已將當事教官調任部屬士官並停止勤務，接受法紀調查及主動移請司法偵辦。圖為示意圖。聯合報系資料照
陸軍化生放核訓練中心傳出有學員在戰傷救護測驗時，遭到教官不當行為，導致收到挫傷與皮下水腫，陸軍教準部證實接獲學員反映，已將當事教官調任部屬士官並停止勤務，接受法紀調查及主動移請司法偵辦。圖為示意圖。聯合報系資料照

陸軍化生放核訓練中心傳出有學員在戰傷救護測驗中遭到教官不當行為，導致受到挫傷與皮下水腫，陸軍教準部證實接獲學員反映，已將當事教官調任部屬士官並停止勤務，接受法紀調查及主動移請司法偵辦，同時檢討各級督管責任。

陸軍教準部晚間指出，所屬化訓中心戰傷救護專長班隊學員反映，於測驗課程中疑因教官之不當行為，導致訓員「挫傷與皮下水腫」，教準部獲報後高度重視，立即編組專案調查小組實施調查，當事教官已調任部屬士官並停止勤務，接受法紀調查及主動移請司法偵辦，絕不寬貸，同時檢討各級督管責任。

教準部表示，已由原屬單位和家屬聯繫，說明依法究責的嚴正態度，並陪同就醫與開立診斷證明。教準部強調，嚴格訓練是提升戰力基礎，惟嚴禁假借訓練刻意造成訓員受傷情事，未來除加強教官素質並強化督管制度，以維部隊訓練紀律。

陸軍

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