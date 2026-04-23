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月薪封頂是民航起跳價…空勤總隊飛行員頻遭挖角缺2成 政府承諾拚加薪

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
空勤總隊副總隊長林國強指出，空勤編制100人，現有20名缺額，近2年有5人離開，原因包括屆齡退休、民航公司挖角。聯合報系資料照
空勤總隊副總隊長林國強指出，空勤編制100人，現有20名缺額，近2年有5人離開，原因包括屆齡退休、民航公司挖角。聯合報系資料照

內政部今日部務會報安排空勤總隊及消防署報告，會後記者會移師民航局台北航站。空勤總隊副總隊長林國強指出，空勤編制100人，現有20名缺額，近2年有5人離開，原因包括屆齡退休、民航公司挖角。內政部次長吳堂安今說，已向人事總處溝通，比照警消爭取空勤總隊人員專業加給、津貼。

林國強說，空勤總隊要培養飛行員從副駕駛培養到正駕駛，大概要飛行500小時，黑鷹直升機每小時的成本是34萬，海豚直升機大概27萬，一位飛行員到機長要1億多，大部分離職是薪資結構問題，因為空勤總隊飛行員都是飛官退役，月薪落在13到15萬，但民航除業界薪資月領15萬以上，也能領退休俸，兩者薪資差至少5萬，同時民航也愛挖空勤機長，因為具備全部功能性的操作。

林國強透露，空勤編制是100人，現有80人還有20名缺額，空勤每年透過高考、約聘雇方式招考補足，但籌補速度遠不及離開的速度，近2年有5人離開，不是屆齡退休，就是被民航公司挖角。

吳堂安補充，空勤總隊其實這20年來對海豚、黑鷹直升機充滿熱情，希望讓空勤總隊的正副駕駛可以盡量留在公家服務，因此薪資跟專業加給部分，也會比照警消爭取，內政部也跟人事總處溝通，國家培育專業人才不易，會同步精進薪資福利。

內政部指出，在跨部會救援機制方面，國搜中心全面統合國內頂尖的海空搜救資源，可調度空勤總隊及國防部專業機隊；海上資源則整合海軍搜救艦與海巡署巡邏艇，過去10年，國搜中心執行任務3658件，出動空中兵力5108架次，國內出動海上兵力8462艘次，救援人數6158人。

另現役海豚直升機機齡偏高與零件停產，政府投入36億升級全數位座艙，將9架直升機提升至最新構型，導入數位航儀與全自動駕駛搜救裝備（SAR），低飛行負荷，更能強化日夜間複雜環境的搜救能力，預計2030年底前完成全數升級，未來將與黑鷹直升機形成高、低空互補的救援體系。

內政部今日部務會報安排空勤總隊及消防署報告，會後記者會移師民航局台北航站。記者劉懿萱／攝影
內政部今日部務會報安排空勤總隊及消防署報告，會後記者會移師民航局台北航站。記者劉懿萱／攝影

薪資 民航局 空勤總隊 內政部 月薪

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