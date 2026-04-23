軍購條例最關鍵「項目與金額」朝野喬不定 韓國瑜宣布下周一再協商

攸關1.25兆元軍購的特別條例草案卡關多時，立法院長韓國瑜今天下午針對軍購特別條例草案，召開第二次朝野協商。國民黨團主張將「因應中共情勢威脅」改成「因應敵情威脅」，民眾黨則堅持將國防產業改為國防實力，不過朝野對軍購最關鍵的項目與金額仍無共識，韓國瑜宣布下星期一繼續協商。

韓國瑜今天下午針對政院版1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、民眾黨團所提4000億元「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，以及國民黨黨團所提「3800億元+N」的「強化國防及對美軍事採購特別條例」草案，召集朝野協商。

朝野15日首次協商時，僅將條例名稱定為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，今天下午進入逐條討論。國民黨立委牛煦庭提議，應比照過去蔡政府時代的軍購案條例，刪除政院版的「因應中共軍事威脅」，改成「因應敵情威脅」，否則文字像是要刻意升高對立，從外交的角度來說不是好事。

最後朝野協商達成共識，第一條將中共二字拿掉，改為「為因應敵情危脅及迫切之國防需要，建置可保衛國家安全及強化不對稱戰力之武器及裝備，運用重層嚇阻，強化防衛韌性，厚植國防實力，以提升聯合作戰效能，確保國家安全，特制定本條例」。

朝野觸及軍購項目與金額的條文時，民進黨團幹事長莊瑞雄忍不住問，國民黨團本來說要「3800億元+N」，民眾黨主席黃國昌昨天又說藍白一致8000億，到底是什麼可不可以先講清楚？而在場的國民黨團、民眾黨團幹部對此無特別回應。

由於國民黨立委馬文君強調，對美軍購很重要，商購部分必須回到國防部年度預算才對。國防部長顧立雄則表示，「未來二、三年是付款高峰期」，每年國防部軍事投資預算扣掉持續案，可以新增的軍事項目有限，例如後續有天弓續購、雄二飛彈續購等高達700多億，「如果按照手上條文（指在野黨版本）就是110億美金，5項知會國會項目，我們無法接受」。韓國瑜此時還稱，「現在大家心情都沉重起來」。

另外，朝野討論到預算監督機制時，國民黨立委許宇甄主張，軍購預算不能流用，民眾黨團總召陳清龍也稱因為是特別條例，所以購買的項目與設備要很精準，韓國瑜則建議納入「辦理流用前，應經立法院同意」、等文字。

韓國瑜最後宣布，軍購特別還有4條保留，重大問題顯然還沒達成共識，因此下星期一下午2點半繼續協商。