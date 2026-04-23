「美方正式發價軍購都支持」鄭麗文：弊案頻傳只能替人民看緊荷包

立法院今下午針對軍購特別條例草案進行協商，國民黨主席鄭麗文今接受節目專訪時表示，國民黨的立場很清楚，美方正式通過的軍購立法院就會審，但無法接受1.25億的空白授權。過去民進黨執政以來，軍購、商購的過程出現了無法接受的瑕疵弊案，導致國民黨只能這樣為人民看緊荷包、全力避免。

鄭麗文今日接受「庶民大頭家」節目專訪時表示，台灣對美軍購行之有年，國民黨支持，但無法接受1.25兆空白授權，還要自己去猜裡面有商購還是要去買別的東西。國民黨的立場很清楚，美方正式通過的軍購立法院就會審，所以才有最初「3800億＋N」的版本，若有新的發價書來，國民黨團也會陸續通過。像商購就是讓她一頭霧水、滿頭問號，問了幾個月至今還是不清楚具體答案，不是反對商購，而是根本不知道要商購什麼。

主持人詢問，是否確保美國知道國民黨態度？鄭麗文說，她過去對外自己多次強調，國民黨是唯一一個長期力挺國軍的政黨，不是空嘴說白話，國民黨的態度不會改變。但過去長期以來，軍購、商購的過程都出現了無法接受的瑕疵弊案，國民黨也要為人民看緊荷包、全力避免。這些因政治上出現的問題美方不會了解，甚至可能覺得是台灣自家事，但必須讓美方知道，是因為民進黨的惡執，導致國民黨只能這樣看緊荷包；正常來說是民進黨的問題，但國民黨只能盡其所能地說明。