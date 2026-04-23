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監院：國軍無人機反制系統能力不足 國防部應檢討

中央社／ 台北23日電

監察院今天說，國軍營區在民國114年遭無人機襲擾，官兵運用干擾槍未能有效反制，凸顯國軍無人機反制系統在裝備性能、部署情形、部隊能力建構、作戰測評及後勤維保等都有不足，請國防部確實檢討改進。

監察院發布新聞稿表示，114年漢光演習期間，傳出某國軍營區遭無人機襲擾，官兵運用干擾槍仍無法有效應處。經監察委員賴鼎銘、蕭自佑、浦忠成調查，監察院外交及國防委員會今天審議通過調查報告。

監委指出，小型無人機技術發展迅速並廣泛運用於軍事領域，但國軍現役無人機反制裝備性能及部署難以有效反制現代無人機，對關鍵基礎設施、營區據點及維安工作有重大安全疑慮，國防部實宜積極檢討改進，且當前無人機技術快速迭代，傳統建案模式效率難以有效因應，國防部也應以系統性思維研謀改善措施。

監委表示，現代無人機普遍具備偵蒐、標定及直接火力打擊等能力，已成為各國地面部隊的新興威脅，因此相關操演、作戰訓練及準則教範擬定，都是建構部隊反無人機能力的必要措施。

監委說，但經調查，國防部在部隊能力建構方面過於偏重營區安全；相較於美軍於106年即頒布具體詳盡的教範及訓練策略，國防部相關指引不夠具體，難以融入戰訓實務，不利地面部隊在無人機威脅下進行防衛作戰任務。此外，本案同時發現無人機反制裝備的測評強度不足，當前維保機制於平戰轉換時也欠缺充分驗證，國防部都應一併檢討改善。

此外，監委賴鼎銘、葉宜津也透過新聞稿指出，審計部在113年5月至海軍陸戰隊指揮部隨機抽查「慈暉九村整修工程」採購案，發現陸指部人員涉偽造3家廠商報價單，凸顯單位內控失當、人員專業能力欠缺及法紀觀念淡薄。

監委也說，本案辦理鋁門窗框風雨試驗時，樣品送達檢驗單位並無簽收紀錄，送驗時軍方也無出車紀錄，甚至由承包廠商出車載往檢驗單位，全部流程僅憑承辦人與監工人員口述，樣品送驗程序控管不夠嚴謹，因此要求海軍司令部檢討改進。

監院 監察院 賴鼎銘

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