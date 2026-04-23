紅綠燈倒數精準爆資安疑慮 顧立雄下令禁用高德地圖：通令全體國軍遵循

中國行動通訊應用程式App「高德地圖」引發資安疑慮。數發部今天表示，公部門禁用高德地圖。國防部長顧立雄受訪說，國防部會依循數發部立場，禁止下載使用，也會通令全體國軍遵循。

中國高德地圖App可查看台灣部分道路「紅綠燈倒數」，疑有資安風險。數位發展部表示，依資通安全管理法，高德地圖是危害國家資通安全產品，政府機關禁止使用，5月將公布資安評測風險。

立法院朝野黨團下午協商「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案，顧立雄等人列席。

針對如何評估高德地圖對國安的影響，顧立雄接受媒體聯訪表示，不要說高德地圖，中共衛星每天都經過固定陣地位置，因此國軍早就在戰術應用上找尋隱蔽、適合的戰術位置，這是作戰上會考量的部分。

媒體追問，是否會禁止軍人下載高德地圖。顧立雄表示，他了解數發部已經禁止，國防部會依循此立場，對於有資安疑慮的數位圖資軟體，禁止下載使用。

至於是否包含軍人的私人手機，顧立雄回應，會通令全體國軍遵循規範。