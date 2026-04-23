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軍購條例協商 國民黨團：美方正式發價書的軍購都支持
立法院今天針對軍購特別條例草案進行朝野協商，國民黨立法院黨團總召傅崐萁在協商前受訪時表示，只要來自於美國、正式由美國政府授予台灣的武器，國民黨都會全力支持。
傅崐萁表示，國民黨支持要充實國防，也要讓每一分、每一毫的民脂民膏能清楚的確認是否買到最好的武器，是否能夠好好的守護台灣，更愛惜所有軍人的生命。對於軍購，國民黨的立場很堅持，就是全力支持。
傅崐萁說，在協商過程當中大家都會看到，只要來自於美國、正式由美國政府授予台灣的武器，國民黨都會全力支持，「因為這關係到未來的延壽維修，讓這些武器能夠持續長久使用，而不會有任何的弊端」。民脂民膏要看好，台灣更需要守護，對於美國政府有正式給台灣發價書的軍購，國民黨都會全力支持。
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