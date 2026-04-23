軍購條例傳藍白擬加碼至8000億 政院不領情：國防不能打折

軍購特別條例持續卡關，傳出藍白立院黨團已對接，在野可能將上限調至8000餘億元，與政院版1.25兆元仍有落差。行政院發言人李慧芝說，國防不能打折，建軍計畫同樣也不能打折，呼籲朝野立委支持國防特別條例、國家自我防衛、國防自主，及不打折的國防特別條例。

李慧芝表示，國防部提出的軍購特別條例，是為加速戰力形成，不論是分階段編列或縮減金額，都會影響採購時機跟整體效益，目前國防部持續與立法院朝野黨團溝通當中。

立法院長韓國瑜今天下午將再召集協商軍購特別條例草案，國民黨內部「先匡8000億元預算」聲音不斷，民眾黨主席黃國昌昨透露，藍白黨團已對接，方向、金額將會一致，民眾黨立場是，若有第二批軍購發價書可以上調至8000多億元，商購回到一般年度預算編列。