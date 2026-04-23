黃國昌稱藍白可上調軍購預算 牛煦庭：確實有可能

立法院今天下午協商軍購條例，民眾黨主席黃國昌日前透露，藍白對接後立場會一致，且若有第二批軍購發價書，民眾黨可上調預算至8000多億元。國民黨發言人牛煦庭證實，藍白溝通「確實有這個可能性」，大家也在思考一定要等發價書來，再走一次條例的程序嗎？軍購不單純是國防議題也是外交議題，「今天要這樣潑人家（美方）冷水嗎？」這是很嚴肅的事情。

牛煦庭今天在廣播「千秋萬事」節目受訪時表示，國民黨軍購版本最早是3500億，然後變成「3800億+N」，一直都有「+N」的機制存在，儘管台中市長盧秀燕、國民黨前主席朱立倫、前中廣董事長趙少康都有版本，但其實方向根本就一致。國民黨只是很在乎發價書，對軍購一直是贊成的。

牛煦庭表示，軍購現在只有第一波發價書，數字大概3000多億，所以黨團版本也預留了一些空間；第二波軍購什麼時候來，黨內本來就有討論。後來美國參議員來參訪後補了一封信函給大家，表示數周後就會有發價書，這讓大家比較有空間去談這件事。

牛煦庭說，「所以大家就可以思考，是不是一定要等到發價書來，再走一次條例的程序，因為這樣不見得快」，這個法案，從頭到尾除了有數字的爭議外，也有時間的壓力，所以總要處理。他覺得政府對政府的軍購不純然只是國防議題，也是外交議題，人家政府有給你期限，按照往例並有一定的互動時，「你今天要不要潑人家冷水？」這是要認真、嚴肅考慮的一件事。

牛煦庭說，國民黨內原則不反對軍購，就是法條怎麼寫？邏輯怎麼設計？所以在這個過程中，今天下午軍購協商，事前藍白當然要有一些準備，「難道要為了這件事，藍白口徑不一致嗎？所以他（黃國昌）說有溝通、可能性，沒錯！確實有這個可能性」。

牛煦庭還強調，國民黨主席鄭麗文的意思一直很清楚，軍購是「黨團自主」。一開始黨團本來就是三個版本，一直都保留著上下調整與修正的空間，所以本來就有很多版本，只是一開始要用什麼樣的版本做為起手式。

牛煦庭說，黨團在第一線處理，本來就要因應情勢與輿情走向，做合理的判斷與修正，所以才說黨團自主是最重要的，不管是盧秀燕的版本，還是鄭麗文出訪北京前都講黨團自主，而昨天傳出黃國昌的講法，相信國民黨團最後也還是「黨團自主」。