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軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

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軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（後排右）主持朝野協商，藍綠黨團總召傅崐萁（中）、蔡其昌（後排左三）出席。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜（後排右）主持朝野協商，藍綠黨團總召傅崐萁（中）、蔡其昌（後排左三）出席。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜今天下午將再召集協商軍購特別條例草案，傳出藍白整合，同意若有第二批軍購發價書可以上調至8000多億元。藍營高層人士表示，下午協商將正式表態版本，其實軍購金額是假議題，只要美方有發價書是台灣需要的武器，就會授權國防部先行簽約，「沒有時間來不及的問題」。

韓國瑜15日首次針對軍購特別條例草案召集協商，朝野最終僅同意，法案名稱採用民眾黨團版本「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，其餘法條仍待今天下午協商。

藍營高層人士指出，國民黨團有三個立場，第一是沒有所謂擋軍購的問題，第二是國家防衛有需要的，在野黨都支持，第三則是必須防杜所有的弊端。賴政府1.25兆軍購案有許多「空白授權」，這些在野黨就必須把關，但若只要美方一有發價書，在野黨就會簽字同意，讓國防部率先與美國簽約。

藍營高層人士指出，美方軍購發價書無論是8000億、9000億，「我們都會給」，其實數字根本不是問題，數字根本只是一個假議題；而商購的部分之前傳出賣茶葉、裝潢公司都可以作軍購，賴政府實在太腐敗，商購就應該回歸常年預算裡。

藍營高層人士舉例，這幾十年來美國對台灣軍購，都是有發價書才通過預算。曾經扁政府時代有一次空白授權，就是台灣向美國採購的F-16 Block 70戰機（F-16V），立法院當時授權了200億，結果最後美國也沒有交貨。

藍營高層人士指出，現在藍白協商就是在想要真正為人民守好國家預算，第一批美國對台軍購發價書111億美金，這個在野黨同意；但只要美方有其他發價書，就會授權國防部立刻跟美國先行簽約，「絕對不會有時間來不及的問題」。

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