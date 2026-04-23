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太平島南援操演海巡特勤隊模擬扣下貨船 宣示南沙主權

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
海巡署日前在南沙太平島實施「南援9號」操演，模擬一艘可疑貨輪闖入太平島禁限制水域，遭海巡特勤隊攻堅登艦攔截。圖/取自南援操演影片
海巡署日前在南沙太平島實施「南援9號」操演，模擬一艘可疑貨輪闖入太平島禁限制水域，遭海巡特勤隊攻堅登艦攔截。圖/取自南援操演影片

海巡署日前在南沙太平島實施「南援9號」操演，模擬一艘列入「東京備忘錄」五黑旗國名單的可疑貨輪闖入太平島禁限制水域，遭海巡特勤隊攻堅登艦攔截，扣回貨輪，宣示我在太平島海域主權。

海巡署21日會同交通部、國防部、外交部及衛生福利部等機關，於南沙太平島海域實施「南援9號」人道救援、醫療後送及海洋除汙聯合演練。演練由海洋委員會主任委員管碧玲首度登島親自主持。

這是民進黨執政後2019年前海委會主委李仲威登島後，暌違7年再有中央部會首長登上太平島。

演練情境模擬南沙指揮部雷達偵測到一艘列入「東京備忘錄」五黑旗國名單的可疑貨輪，海巡署隨即派遣海巡特勤隊搭乘駐島100噸巡防艇及多功能艇前往攔截，將貨輪押返太平島進行調查。

操演中海巡特勤隊荷槍登艦進入貨輪駕駛艙，厲聲要求人員趴下，還一把擰過船長後衣領將之重重甩離船舵加以壓制，船長則高呼這是我的船，「你們這是海盜行為」！特勤隊員則回應「你已進入我方水域，請配合調查」，要求交出船員名冊。

公開情報顯示，根據2026年最新「東京備忘錄」（Tokyo MOU）資訊，五黑旗國是指在港口國監督（PSC）檢查中，因船舶不合格率高、違反海事安全或勞工法規而被列為高風險的五個國家船隻，包括蒙古、喀麥隆、坦尚尼亞、多哥及獅子山，常被列為具有「灰色地帶」的風險因素，我國台灣航港局會針對上述國家船旗船舶實施高強度監管，嚴格查核AIS自動識別系統，以提升海上安全並減少安全隱患。但尚未聞有強制登檢、或在東南沙水域強制登檢實例。

民進黨 國防部 海委會

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