台灣生存戰略系列民調…若台海開戰 5成5不信美會出兵

民主文教基金會與新黨合作「二○二六台灣生存戰略」系列民調，日前公布「入席或缺席」、「和平或戰爭」兩波結果。數據顯示，對於台灣是否成為美中談判籌碼？美方要求台灣軍購並吸走高科技產業，影響是否更甚中共威脅？民眾看法分歧，贊成與反對都在四成以上。至於美國動用兵力護台，多數民眾認為必帶有附加條件，且未必能夠及時。

問卷提及，無法參與美中高峰會的台灣，是否可能成為交易籌碼？民調結果，擔心者占百分之四十點四，不擔心者百分之四十二點八。政府鉅資向美軍購，很多高科技產業移到美國，對台灣的影響可能比中共威脅更大？同意者占百分之四十一點八，不同意者百分之四十一點三。

兩岸不交流不接觸，是否使台灣失去決定未來的權利，只能聽從他人安排？擔心者占百分之四十三點五，不擔心者百分之四十六點九。第一波民調，同意「台灣必須主動面對討論兩岸統一問題，才是保住安全和未來的方法」的比率為百分之五十點七，反對者百分之卅四點三。第二波民調，題目改為：台灣主動面對「一中」，談判討論「統一」，是唯一真正避免戰爭的方法，同意者百分之廿九，不同意者百分之五十七點五。另一題中，百分之五十七點四認為主動透過政治談判達成兩岸和平是「保護人民生命財產的生存智慧」，只有百分之十七點六認為是「投降」。

對於美國出兵對抗中共犯台，民眾看法普遍悲觀。第一波民調，百分之五十四點四不相信美國可能無條件派兵，相信者百分之廿八點六。第二波民調，詢問美國是否會為護台，不惜與中共全面爆發戰爭？不信者為百分之五十六點九，相信者百分之廿四點七。如果台海開戰，美方是否「及時有效」出兵救援？不信者百分之五十五點六，相信者百分之卅一點五。

民主文教基金會董事長桂宏誠說，問卷設計主要目的，是民眾對這些問題的直覺，所以有時不同題目的結果會有矛盾，這些大眾印象也不一定完全符合事實狀況；整體而言，多數台灣民眾對美國的「保護」並非太信賴，多數也認為主動談判尋求和平並不算投降。