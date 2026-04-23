美印太司令：台國防預算應展現防衛決心

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）廿一日表示，美國不能比台灣更想要台灣的防衛，台灣國防特別預算通過與否，將展現台灣自我防衛的決心。

隨著聯邦政府提出二○二七年度國防授權請求，美國聯邦參議院廿一日針對美國印太司令部和在南韓的軍事力量部分舉行聽證會，邀請帕帕羅和駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）出席作證。

美國參院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）和共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）日前率團訪台，並在返回美國後聯名寫信給台灣立法院，呼籲通過國防特別預算。

夏亨於聽證會中針對台灣通過國防特別預算的重要性詢問帕帕羅，帕帕羅回答說，美國對台政策沒有改變，仍基於三公報，台灣關係法和美國對台六項保證，並稱美國對台軍售沒有偏離台灣關係法的規範。帕帕羅也說，美國不能比台灣更想要台灣的防衛。

面對共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）詢問台灣作戰和防衛的決心，帕帕羅說，他對台灣的能力和自我防衛的決心有信心；烏克蘭在俄烏戰爭之前的民調也不高，但烏克蘭社會在開打後的表現令人欽佩，而台灣的支持度讓他更有信心。

一名近期訪問台灣的美國民主黨國會幕僚表示：「我們確實從國民黨領導層獲得私下保證，最終會通過一項具規模的國防方案。」