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新聞幕後／軍購條例協商 藍憂不加碼恐遭綠卸責甩鍋

聯合報／ 本報記者劉懿萱唐筱恬鄭媁
軍購特別條例草案朝野協商進入深水區，美方加大遊說力道。圖／聯合報系資料照片
軍購特別條例草案朝野協商進入深水區，美方加大遊說力道。圖／聯合報系資料照片

朝野協商軍購特別條例草案，今天進入深水區，美方近期遊說力度加大。據悉，美智庫日前拜會立法院長韓國瑜後，也接觸部分國民黨立委，向藍營主張軍購必須要有八千億元；有國民黨立委憂心，若不趕緊通過軍購案調高預算，「川習會」後若美方反悔不賣軍購，恐反遭綠營推卸甩鍋。

美國智庫哈德遜研究所、保衛民主基金會及胡佛研究所學者訪問團十五日曾拜會韓國瑜。據了解，美智庫人士當天也接觸國民黨立委，表態對台軍購案除去年十二月宣布的一一一億美元外，還會再公布一四○億美元軍購案，加總約二五○億美元（約新台幣八千億元），提高台灣防衛能力、加速台灣生產不對稱作戰能力。

國民黨中央日前發新聞稿，指軍購只要後續獲得美國政府發價書，就全力支持，並強調「絕不是只有三八○○億元」。據了解，國民黨高層認為，國民黨絕對沒有擋美國對台軍售，但要替人民守住國庫，底線是看到發價書才能給，且川習會變數還很大，若美方反悔不給台灣軍購，豈不是讓納稅人當冤大頭。

主張調高軍購案金額的藍營立委認為，藍營若僅通過軍購「三八○○億元＋Ｎ」，雖然有「＋Ｎ」，但給美方感覺不好，傳達沒有要挺美方軍購的意思。該立委認為，藍營現在應慎防，一旦川習會後美方宣布暫停對台軍售，綠營一定會甩鍋給在野黨，指摘在野黨擋軍購導致美國不肯賣，屆時變成藍營背鍋。

這位藍營立委說，國民黨提高軍購預算金額至少八千億元，只要註明行政機關必須拿到發價書，才能撥款預算等，一樣能替國庫守住預算，並沒有失去在野黨監督天職。

不過，國民黨文傳會主委尹乃菁反駁指出，若美國國會在「川習會」前批准第二批發價書，就會進入預算審查程序；如果美國總統川普訪問中國大陸後反悔，撤回發價書，反悔的人是川普，怎麼會甩鍋給國民黨？她強調，有消息指出美國國會很快會有第二批發價書，只是美國國會尚未正式宣布。

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