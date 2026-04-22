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黃國昌曝軍購藍白一致要8千多億 藍營人士：雙方有溝通、目標清楚

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者胡經周／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者胡經周／攝影

立法院長韓國瑜明日就軍購特別條例草案，召集朝野協商。民眾黨主席黃國昌今日接受媒體專訪，表示軍購可上調至8000多億元，並稱這是「藍白一致的方向」。有藍營人士表示，藍白保持溝通，進行版本整合，在野黨的共同目標是在國家安全和財政把關之間取得平衡。

黃國昌今接受「ETtoday新聞雲」專訪表示，條例可以先過。民眾黨立場是，軍購部分照國防部私下講的第二批軍購金額，加上第一批金額，約可上調至8000多億元，但有條件是，要開始編預算時，一定要等到美國公布要賣什麼；至於商購等就回到一般年度預算編列。昨天民眾黨團有跟國民黨團對接，在方向跟金額上，立場差不了多少，這是「藍白一致的方向」。

根據國民黨團版的軍購條例草案，預算規模為「3800億元+N」，並以美方發價書為主。有藍營人士表示，藍白始終保持對話，進行版本整合。在野黨的共同目標是在國家安全和財政把關之間取得平衡。

該人士呼籲，明天下午就會有朝野協商，請大家稍安勿躁。

美國 黃國昌 軍購

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