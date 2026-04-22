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獨／海軍敦睦艦隊訪友邦 機器海豚水下偵蒐器首曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
友邦聖露西亞披露，海軍敦睦艦隊在旗艦磐石艦上展示一具白色機器偵蒐海豚與控制箱，疑似為海軍正在測試的水下偵蒐裝備。圖/取自Government of Saint Lucia臉書粉專
友邦聖露西亞披露，海軍敦睦艦隊在旗艦磐石艦上展示一具白色機器偵蒐海豚與控制箱，疑似為海軍正在測試的水下偵蒐裝備。圖/取自Government of Saint Lucia臉書粉專

海軍2026敦睦遠航訓練支隊日前訪問友邦聖露西亞，友邦官方臉書粉專貼文盛讚海軍高科技武器裝備的先進。也披露艦隊展出一具白色機器偵蒐海豚。

目前我國海軍並無配備或測試模擬海豚機器人或探測兵器的公開情報，這具海軍的機器海豚應是首度曝光。

聖露西亞 在Government of Saint Lucia粉專以多則貼文介紹敦睦艦隊在當地開放登艦與敦睦活動實況，其中一則貼文表示，聖露西亞官方藉由登艦參觀活動，近距離觀察中華民國海軍軍事工程水準，從艦上先進的雷達、武器技術精確度，讓外界一睹現代海軍罕見而迷人高科技國防世界，這樣的軍力令人感到敬畏。

貼文也披露，海軍在艦隊旗艦磐石艦上展示一具白色機器偵蒐海豚與控制箱，疑似海軍正在測試的水下偵蒐裝備。

我國西海岸有一種被漁民暱稱為「媽祖魚」的「台灣白海豚」，是一種居住在台灣淺海的極度瀕危特有亞種，模擬「白海豚」並非無據。

中華民國 海軍 情報

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