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陸海警船再擾金門水域 海巡署：全程錄影蒐證 對國外發聲

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
立法院司法及法制、內政委員會聯席會議今審查「海洋委員會海巡署組織法」第3條及第11條條文修正草案。圖/取自國會頻道
立法院司法及法制、內政委員會聯席會議今審查「海洋委員會海巡署組織法」第3條及第11條條文修正草案。圖/取自國會頻道

中國大陸海警船與海事局「海巡1630」昨再傳侵擾金門水域，海巡署因應作為引發關注。海委會副主委張忠龍表示，海巡署有全套的SOP，對於襲擾也會全程錄影蒐證，並告訴其他國家與台灣的友盟，對岸如何用灰色地帶手段來侵擾金門與馬祖地區。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議今審查「海洋委員會海巡署組織法」第3條及第11條條文修正草案，海委會副主委兼海巡署長張忠龍等人列席說明，並備質詢。

民進黨立委沈發惠質詢時提到，昨天上午金門海域有中國大陸海警船與海事局「海巡1630」侵擾金門水域，對岸公務船常態性以執法名義進入限制水域，這已並非灰色地帶，而是已侵蝕台灣海域權利，希望海巡署要有全套因應措施。

張忠龍答詢，對岸海警船常態性襲擾金門與馬祖地區，大概每個月會有4次進到限制水域，但海巡署有全套的標準作業流程因應，對於襲擾部分會全程錄影蒐證，然後對國外媒體發聲，告訴其他國家與台灣的友盟，中國大陸如何用灰色地帶手段來侵擾金門與馬祖地區。

國民黨立委許宇甄也質詢指出，昨天海警船侵擾金門海域並非個案，首先要肯定第一線海巡人員始終堅守崗位，但也正因如此，海巡署必須要拿出更完整的應變準備，讓第一線在捍衛主權、維持秩序的同時，也能有足夠的人力、裝置及制度規範作為後盾。海巡署在面對中國大陸的侵擾，除一對一的併航監控外，還有什麼長期性的因應對策？

張忠龍答詢，全世界應對大陸的灰色地帶襲擾，台灣海巡署是最有經驗的，各國都到海巡署取經，目前而言，台灣的處理方式也獲得世界各國肯定，因為執法效能非常有效。許宇甄追問，如果對岸採取衝撞、逼近、危險操船等高風險行為，海巡署第一線是否有明確、可操作的分級應變及通報規範，以避免誤判增高衝突？

張忠龍回答，台灣一向都是不挑釁，但也不示弱，對方做出什麼措施，海巡署都會用同等強度去回應。

立法院 民進黨 中國大陸 海委會 金門

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