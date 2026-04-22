退役上校子女教育補助費遲未發放 退輔會：政院考量軍公教資源共享

立法院在去年6月修法恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費，不過退輔會至今沒有公布相關發放辦法。退輔會主委嚴德發今天表示已經在去年9月完成發給辦法，不過行政院考量軍公教退休人員應資源共享，還在作業中。退輔會強調，新增的預算沒有問題，發給辦法通過後就會補發。

立法院修法恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費，不過退輔會始終沒有公布相關發放辦法。國民黨立委黃仁質疑，「國軍退除役官兵輔導條例」修正案在去年6月就已經公布施行，退輔會在115年預算編列的教育補助費4.9億元，和往年額度差不多，顯然沒有把上校以上子女所需的補助經費編入預算？

嚴德發表示，立法院通過修法後，退輔會九已經完成法定的公告及審議等程序，相關發給辦法完成後，已在去年9月初提交行政院審閱。不過行政院考量希望更周延，讓軍公教退休人員都能資源共享，還要花時間整合與審查。

嚴德發說，退輔會這段時間不斷與行政院保持聯繫，相關業管處組也和行政院各處都保持聯繫。他強調，預算方面，以退除役官兵退休給付的預算支應沒有問題，只要發給辦法發布後，都可以用年度預算來支應。

退輔會退除給付處長羅馬可說明，退除役官兵退休給付的人事費項下，已經編列子女教育補助費4.9億元，如果從人事費項下檢討支應不會有問題，但是因為目前發給辦法還沒有通過，只要通過後一定會補發。

黃仁說，各部會現在已經要開始著手編列明年度的概算，嚴德發承諾，會將上校以上退役軍人子女教育補助費編入明年度的預算。

立委徐巧芯的質詢時詢問，閣揆卓榮泰已經承諾在半年內提出軍公教整體待遇調整作法，會不會忽略退役上校以上子女補助的部分？

嚴德發說，對於行政院要考慮軍公教，退輔會配合辦理，他強調，退輔會對於教育補助費已經努力了8年，這個月12日又再呈文希望儘快恢復，他昨天也再一次向人事長報告，目前的推動進度應該正常。