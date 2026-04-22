快訊

獨／殺人肢解10袋棄屍死囚「已經死了」 檢察總長仍提非常上訴

日本恐有規模8以上地震？專家示警：2處爆強震 台灣就需高度警戒

幕後／美方開口就要軍購8000億 藍委憂不加碼 川習會後恐遭甩鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

退役上校子女教育補助費遲未發放 退輔會：政院考量軍公教資源共享

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院修法恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費，不過退輔會至今沒有公布相關發放辦法。退輔會主委嚴德發表示，已經在去年9月完成發給辦法，不過行政院考量軍公教退休人員應資源共享，還在作業中。退輔會強調，新增的預算沒有問題，發給辦法通過後就會補發。圖／報系資料照片
立法院修法恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費，不過退輔會至今沒有公布相關發放辦法。退輔會主委嚴德發表示，已經在去年9月完成發給辦法，不過行政院考量軍公教退休人員應資源共享，還在作業中。退輔會強調，新增的預算沒有問題，發給辦法通過後就會補發。圖／報系資料照片

立法院在去年6月修法恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費，不過退輔會至今沒有公布相關發放辦法。退輔會主委嚴德發今天表示已經在去年9月完成發給辦法，不過行政院考量軍公教退休人員應資源共享，還在作業中。退輔會強調，新增的預算沒有問題，發給辦法通過後就會補發。

立法院修法恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費，不過退輔會始終沒有公布相關發放辦法。國民黨立委黃仁質疑，「國軍退除役官兵輔導條例」修正案在去年6月就已經公布施行，退輔會在115年預算編列的教育補助費4.9億元，和往年額度差不多，顯然沒有把上校以上子女所需的補助經費編入預算？

嚴德發表示，立法院通過修法後，退輔會九已經完成法定的公告及審議等程序，相關發給辦法完成後，已在去年9月初提交行政院審閱。不過行政院考量希望更周延，讓軍公教退休人員都能資源共享，還要花時間整合與審查。

嚴德發說，退輔會這段時間不斷與行政院保持聯繫，相關業管處組也和行政院各處都保持聯繫。他強調，預算方面，以退除役官兵退休給付的預算支應沒有問題，只要發給辦法發布後，都可以用年度預算來支應。

退輔會退除給付處長羅馬可說明，退除役官兵退休給付的人事費項下，已經編列子女教育補助費4.9億元，如果從人事費項下檢討支應不會有問題，但是因為目前發給辦法還沒有通過，只要通過後一定會補發。

黃仁說，各部會現在已經要開始著手編列明年度的概算，嚴德發承諾，會將上校以上退役軍人子女教育補助費編入明年度的預算。

立委徐巧芯的質詢時詢問，閣揆卓榮泰已經承諾在半年內提出軍公教整體待遇調整作法，會不會忽略退役上校以上子女補助的部分？

嚴德發說，對於行政院要考慮軍公教，退輔會配合辦理，他強調，退輔會對於教育補助費已經努力了8年，這個月12日又再呈文希望儘快恢復，他昨天也再一次向人事長報告，目前的推動進度應該正常。

立法院 政院 退輔會 軍公教 嚴德發

延伸閱讀

終於付委 總預算最快6月三讀

立委關注蘭嶼居民健檢計畫 卓榮泰：馬上核定預算

教師法修正納「冤案補償」 全教產：應回復獎金、地域加給

三讀！教師法修正納「冤案補償」 停聘期全薪+1加給可補發

相關新聞

幕後／美方開口就要軍購8000億 藍委憂不加碼 川習會後恐遭甩鍋

立法院長韓國瑜明天再次召集朝野協商國防特別預算條例草案，但藍營3800億軍購版本是否調整，還在整合意見中。據了解，美方智庫日前拜會韓國瑜後緊接著接觸藍營人士，向藍營主張軍購必須要有250億美元（8000億台幣）；而藍委私下也憂心，現在若不趕緊通過軍購案並將預算調高，川習會後若美方反悔，恐遭綠營推卸甩鍋。

軍購預算1.25兆還是3800億+N？ 韓國瑜明再召協商藍營態度是關鍵

軍購條例協商本周進入協商深水區，立法院長韓國瑜已經發出通知，召集朝野於明天下午2時再次進行協商。不過，在美方持續施壓下，國民黨內部先匡8000億預算的聲音不斷，黨中央卻仍堅持可在獲美方發價書後+N，兩派意見拉鋸，成為明天朝野協商時的關鍵變數。

役男遭罵「死日本鬼子」 台日混血議員：盼仇恨停在這一代

宜蘭金六結新兵訓練中心近日爆出言語霸凌爭議，一名台日混血役男稻見紀光指控，服役期間遭連長以歧視性言語公開羞辱，引發社會關注。同為台日混血的新北市議員山田摩衣也透過社群平台分享自身經歷，期盼「歧視和仇恨在我們這一代停止」。

連長言語羞辱台日混血役男 顧立雄指管教失序：加強必要宣導作為

宜蘭金六結新兵訓練中心爆出言語羞辱，1名具有台日雙重國籍的軍事訓練役男遭到連長在公共場合汙辱。國防部長顧立雄今天表示，這是很明顯的管教失序作為，國防部將加強必要宣導作為，灌輸應該有的正確觀念。

部隊鍋EP266｜現代兩棲登陸戰前準備 上岸後挑戰才開始？

美伊戰爭至今是否登陸作戰的話題從未停過，而且自從美軍成功在伊朗內陸設立臨時前進補給基地，成功營救兩位失事的F-15飛行員後，對於支持登陸作戰一派，似乎又更有底氣。但現代的立體化登陸作戰效率極高，但對於伊朗廣大的內陸環境，反而與快進快出的現代化兩棲作戰方向不同，如果仍要登陸進行陸地戰，又將遭遇什麼挑戰？

退役上校子女教育補助費遲未發放 退輔會：政院考量軍公教資源共享

立法院在去年6月修法恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費，不過退輔會至今沒有公布相關發放辦法。退輔會主委嚴德發今天表示已經在去年9月完成發給辦法，不過行政院考量軍公教退休人員應資源共享，還在作業中。退輔會強調，新增的預算沒有問題，發給辦法通過後就會補發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。