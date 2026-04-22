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台美防衛合作研討會 俞大㵢：台對美重要性不言可喻

中央社／ 華盛頓21日專電
駐亞特蘭大辦事處日前和美國南卡羅萊納州色岱爾軍校首度在該校共同舉辦「台美防衛合作」研討會，駐美代表俞大㵢發表專題演講強調台灣對美國及全球的重要性不言可喻。中央社／駐亞特蘭大辦事處提供
駐亞特蘭大辦事處日前和美國南卡羅萊納州色岱爾軍校首度在該校共同舉辦「台美防衛合作」研討會，駐美代表俞大㵢發表專題演講強調台灣對美國及全球的重要性不言可喻。中央社／駐亞特蘭大辦事處提供

駐亞特蘭大辦事處日前和美國南卡羅萊納州色岱爾軍校首度在該校共同舉辦「台美防衛合作」研討會，駐美代表俞大㵢發表專題演講表示，若中國封鎖台灣海峽，將嚴重影響全球經濟及安全，台灣對美國及全球的重要性不言可喻。

駐亞特蘭大辦事處昨天發布新聞稿表示，辦事處與南卡羅萊納州色岱爾軍校（The Citadel）17日首度在該校共同舉辦「台美防衛合作」研討會，由俞大㵢及前參謀總長李喜明上將分別發表專題演講，政治大學國際事務學院副院長吳崇涵、美國國防大學教授馬許（Christopher Marsh）等台、美學者擔任與談人；活動出席人數約250人。

根據新聞稿，俞大㵢在演講中表示，台灣海峽為全球貿易航運重要樞紐，且全球所需先進半導體高達9成產自台灣，若中國封鎖台海，將嚴重影響全球經濟及安全，台灣對美國及全球的重要性不言可喻。

他指出，在中國軍事威脅日益劇增下，台灣作為第一島鏈前線，持續增加國防預算，強化自我防衛能力，也持續與美國深化關係。台灣去年躍升為美國第4大貿易夥伴，且台灣對美出口比重已超越中國，台美也在今年稍早先後簽署投資合作瞭解備忘錄及對等貿易協定，可預見台美貿易連結將持續深化。

另外，李喜明在專題演講以逾30年的軍事實務經驗說明台灣發展不對稱戰略的現況，並剖析台灣整體防衛戰略。其他與談場次則討論台海現況、台灣軍事準備及台美安全合作等議題。

辦事處指出，俞大㵢也和在色岱爾軍校就讀的台灣學生交流，鼓勵他們回國後將所學貢獻在台灣的建軍整備上。

色岱爾軍校校長Glenn M. Walters贈送駐美國俞大㵢大使紀念幣。駐亞特蘭大辦事處提供
色岱爾軍校校長Glenn M. Walters贈送駐美國俞大㵢大使紀念幣。駐亞特蘭大辦事處提供

李喜明 美國 台灣海峽 俞大㵢 台美

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