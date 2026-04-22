快訊

獨／殺人肢解10袋棄屍死囚「已經死了」 檢察總長仍提非常上訴

日本恐有規模8以上地震？專家示警：2處爆強震 台灣就需高度警戒

幕後／美方開口就要軍購8000億 藍委憂不加碼 川習會後恐遭甩鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

幕後／美方開口就要軍購8000億 藍委憂不加碼 川習會後恐遭甩鍋

聯合報／ 記者唐筱恬劉懿萱／台北即時報導
立法院長韓國瑜明天再次召集朝野協商國防特別預算條例草案，據了解，美方智庫日前拜會韓國瑜後緊接著接觸藍營人士，向藍營主張軍購必須要有250億美元（8000億台幣）。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜明天再次召集朝野協商國防特別預算條例草案，據了解，美方智庫日前拜會韓國瑜後緊接著接觸藍營人士，向藍營主張軍購必須要有250億美元（8000億台幣）。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜明天再次召集朝野協商國防特別預算條例草案，但藍營3800億軍購版本是否調整，還在整合意見中。據了解，美方智庫日前拜會韓國瑜後緊接著接觸藍營人士，向藍營主張軍購必須要有250億美元（8000億台幣）；而藍委私下也憂心，現在若不趕緊通過軍購案並將預算調高，川習會後若美方反悔，恐遭綠營推卸甩鍋。

隨著軍購條例即將在4月27日屆滿一個月協商冷凍期，美方人士近來遊說力量也加大。除了上月底訪台的美國跨黨派參議員致函給韓國瑜、副院長江啟臣等人，並預告美國將在數周內批准多項對台軍售案外，美方智庫人士近來也頻頻接觸藍營人士。

美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）、保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies,FDD）及胡佛研究所（Hoover Institution）學者訪問團在本月15日拜會韓國瑜。據了解，美國智庫人士當天又再繼續接觸國民黨立委與藍營人士，表態對台軍購案除了去年12月宣布的110億美元外，還會再公布140億美元軍購案，總共250億美元（台幣8000億元），不只可以提高台灣防衛能力，也能加速台灣生產不對稱作戰能力。

藍營目前也陷入兩派意見拉扯，國民黨中央日前發新聞稿指軍購只要後續獲得美國政府發價書，就全力支持，還強調「絕不是只有3800億元」。據了解，主張維持「3800億元+N」的國民黨中央高層認為，國民黨絕對沒有擋美國對台軍購，但要替人民守住國庫，底線就是「看到發價書才能給」，而且川習會變數還很大，若美方反悔不給台灣軍購，豈不是讓納稅人當冤大頭。

但藍營另一派主張調高軍購案金額的藍委認為，藍營若此時僅通過軍購「3800億元+N」，雖然有「+N」但給美方感覺相當不好，傳達了就是沒有要挺美方軍購的意思，甚至還會影響國民黨主席鄭麗文出訪美國的行程。

這名藍委說，認為要守住「3800億元+N」的人認為川習會後變數還很大，但藍營現在要慎防，一旦川習會後美方宣布暫停對台軍購，綠營一定會甩鍋給在野黨指，「都是在野黨擋軍購導致美國不肯賣」，屆時責任會變成在藍營頭上；反而是藍營現在提高軍購預算金額如8000億元等，只要註明行政機關必須拿到發價書才能撥款預算等，一樣能替國庫守住預算，並沒有失去在野黨監督天職。

美國 國民黨 韓國 軍購 軍購條例 川習會

延伸閱讀

軍購預算1.25兆還是3800億+N？ 韓國瑜明再召協商藍營態度是關鍵

美印太司令關切軍購 林沛祥重申：一定支持美國發來的發價書

顧立雄：藍委僅1人到場聽機密專報 會持續溝通

國防部揭軍購7大類 無人機21萬架

相關新聞

幕後／美方開口就要軍購8000億 藍委憂不加碼 川習會後恐遭甩鍋

立法院長韓國瑜明天再次召集朝野協商國防特別預算條例草案，但藍營3800億軍購版本是否調整，還在整合意見中。據了解，美方智庫日前拜會韓國瑜後緊接著接觸藍營人士，向藍營主張軍購必須要有250億美元（8000億台幣）；而藍委私下也憂心，現在若不趕緊通過軍購案並將預算調高，川習會後若美方反悔，恐遭綠營推卸甩鍋。

軍購預算1.25兆還是3800億+N？ 韓國瑜明再召協商藍營態度是關鍵

軍購條例協商本周進入協商深水區，立法院長韓國瑜已經發出通知，召集朝野於明天下午2時再次進行協商。不過，在美方持續施壓下，國民黨內部先匡8000億預算的聲音不斷，黨中央卻仍堅持可在獲美方發價書後+N，兩派意見拉鋸，成為明天朝野協商時的關鍵變數。

役男遭罵「死日本鬼子」 台日混血議員：盼仇恨停在這一代

宜蘭金六結新兵訓練中心近日爆出言語霸凌爭議，一名台日混血役男稻見紀光指控，服役期間遭連長以歧視性言語公開羞辱，引發社會關注。同為台日混血的新北市議員山田摩衣也透過社群平台分享自身經歷，期盼「歧視和仇恨在我們這一代停止」。

連長言語羞辱台日混血役男 顧立雄指管教失序：加強必要宣導作為

宜蘭金六結新兵訓練中心爆出言語羞辱，1名具有台日雙重國籍的軍事訓練役男遭到連長在公共場合汙辱。國防部長顧立雄今天表示，這是很明顯的管教失序作為，國防部將加強必要宣導作為，灌輸應該有的正確觀念。

部隊鍋EP266｜現代兩棲登陸戰前準備 上岸後挑戰才開始？

美伊戰爭至今是否登陸作戰的話題從未停過，而且自從美軍成功在伊朗內陸設立臨時前進補給基地，成功營救兩位失事的F-15飛行員後，對於支持登陸作戰一派，似乎又更有底氣。但現代的立體化登陸作戰效率極高，但對於伊朗廣大的內陸環境，反而與快進快出的現代化兩棲作戰方向不同，如果仍要登陸進行陸地戰，又將遭遇什麼挑戰？

退役上校子女教育補助費遲未發放 退輔會：政院考量軍公教資源共享

立法院在去年6月修法恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費，不過退輔會至今沒有公布相關發放辦法。退輔會主委嚴德發今天表示已經在去年9月完成發給辦法，不過行政院考量軍公教退休人員應資源共享，還在作業中。退輔會強調，新增的預算沒有問題，發給辦法通過後就會補發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。