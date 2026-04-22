幕後／美方開口就要軍購8000億 藍委憂不加碼 川習會後恐遭甩鍋

立法院長韓國瑜明天再次召集朝野協商國防特別預算條例草案，但藍營3800億軍購版本是否調整，還在整合意見中。據了解，美方智庫日前拜會韓國瑜後緊接著接觸藍營人士，向藍營主張軍購必須要有250億美元（8000億台幣）；而藍委私下也憂心，現在若不趕緊通過軍購案並將預算調高，川習會後若美方反悔，恐遭綠營推卸甩鍋。

隨著軍購條例即將在4月27日屆滿一個月協商冷凍期，美方人士近來遊說力量也加大。除了上月底訪台的美國跨黨派參議員致函給韓國瑜、副院長江啟臣等人，並預告美國將在數周內批准多項對台軍售案外，美方智庫人士近來也頻頻接觸藍營人士。

美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）、保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies,FDD）及胡佛研究所（Hoover Institution）學者訪問團在本月15日拜會韓國瑜。據了解，美國智庫人士當天又再繼續接觸國民黨立委與藍營人士，表態對台軍購案除了去年12月宣布的110億美元外，還會再公布140億美元軍購案，總共250億美元（台幣8000億元），不只可以提高台灣防衛能力，也能加速台灣生產不對稱作戰能力。

藍營目前也陷入兩派意見拉扯，國民黨中央日前發新聞稿指軍購只要後續獲得美國政府發價書，就全力支持，還強調「絕不是只有3800億元」。據了解，主張維持「3800億元+N」的國民黨中央高層認為，國民黨絕對沒有擋美國對台軍購，但要替人民守住國庫，底線就是「看到發價書才能給」，而且川習會變數還很大，若美方反悔不給台灣軍購，豈不是讓納稅人當冤大頭。

但藍營另一派主張調高軍購案金額的藍委認為，藍營若此時僅通過軍購「3800億元+N」，雖然有「+N」但給美方感覺相當不好，傳達了就是沒有要挺美方軍購的意思，甚至還會影響國民黨主席鄭麗文出訪美國的行程。

這名藍委說，認為要守住「3800億元+N」的人認為川習會後變數還很大，但藍營現在要慎防，一旦川習會後美方宣布暫停對台軍購，綠營一定會甩鍋給在野黨指，「都是在野黨擋軍購導致美國不肯賣」，屆時責任會變成在藍營頭上；反而是藍營現在提高軍購預算金額如8000億元等，只要註明行政機關必須拿到發價書才能撥款預算等，一樣能替國庫守住預算，並沒有失去在野黨監督天職。