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美印太司令關切軍購 林沛祥重申：一定支持美國發來的發價書

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
據「路透」報導，美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）再對我國軍購一事表達關切。國民黨立院黨團書記長林沛祥（圖中）說，國民黨一向支持國防，美國發過來的發價書，一定予以支持，但也要杜絕弊端。記者屈彥辰／攝影
據「路透」報導，美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）再對我國軍購一事表達關切。國民黨立院黨團書記長林沛祥（圖中）說，國民黨一向支持國防，美國發過來的發價書，一定予以支持，但也要杜絕弊端。記者屈彥辰／攝影

立法院長韓國瑜召集明日就軍購特別條例草案進行朝野協商。根據「路透」報導，美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）再對我國軍購一事表達關切。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，國民黨一向支持國防，美國發過來的發價書，一定予以支持，但也要杜絕弊端。

國防部今日公布已與美方簽署6項軍購案發價書，包括「遠程精準火力打擊系統」丶「飛彈戰備存量補充」以及「大口徑彈藥共同合作生產」等項目，金額為新台幣2087.7億元。對此，林沛祥說，這些既然都已經是正式的國會發價書（LOA），在協商時，應會納入討論。

另外，根據路透報導，帕帕羅在參議院軍事委員會聽證會上表示：「這不是先有雞還是先有蛋的問題，因為如果你讓雞挨餓，你既不會有雞，也不會有蛋。」被問及談判停滯時，他表示：「因此，讓台灣為自身防衛提供資金是非常重要的。」也有一名近期訪問台灣的民主黨國會幕僚表示：「我們確實從國民黨領導層獲得私下保證，最終會通過一項具規模的國防方案。」

林沛祥表示，國民黨一向支持國防，我方需要好的武器，需要合用的武器，需要會到位的武器。在這前提之下，由美國發過來的發價書，一定是予以支持。針對所謂國民黨高層保證一說，林說，身為黨團書記長，他沒有接到任何指令；至於是否仍維持「3800億＋N」，林說，都有可能，他覺得在協商之後再看，現在談的版本、金額等，都是預設立場。真正的協商就是談判，進去談了後才知道。如果現在把所有預設立場都設完了，那還需要什麼協商？

林沛祥強調，先進行協商，再來看看怎樣最符合中華民國的利益，我方要好的武器，要增強國防，但也要杜絕弊端。「各位不想再聽到另一次『拉法葉艦案』跟『尹清楓案』吧？」

國會 國民黨 路透

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