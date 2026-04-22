軍購預算1.25兆還是3800億+N？ 韓國瑜明再召協商藍營態度是關鍵

軍購條例協商本周進入協商深水區，立法院長韓國瑜已經發出通知，召集朝野於明天下午2時再次進行協商。不過，在美方持續施壓下，國民黨內部先匡8000億預算的聲音不斷，黨中央卻仍堅持可在獲美方發價書後+N，兩派意見拉鋸，成為明天朝野協商時的關鍵變數。

韓國瑜在上周三首次針對軍購特別條例召集協商，朝野最終僅同意法案名稱採用民眾黨版較為折衷的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，但對於應該僅限對美軍購或納入無人機等商購項目再次相持不下。當時出席的國防部長顧立雄提議再排專案報告，並在本周一由國防部在外交國防委員會中說明計畫自製及商購的項目。韓國瑜也宣告，待國防部提出專報並再召集協商。

不過，就在韓國瑜再次召集協商之前，美方動作仍持續不斷，包括美國在台協會處長谷立言、美跨黨派參眾議員及智庫訪團，拜訪韓國瑜、前主席朱立倫、國民黨團總召傅崐萁等朝野人士；美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）也在21日於美國聯邦參議院作證時表示，美國不能比台灣更想要台灣的防衛，更強調台灣國防特別預算通過與否，將展現台灣自我防衛的決心。

路透同時也報導，一名近期訪問台灣的民主黨國會幕僚表示：「我們確實從國民黨領導層獲得私下保證，最終會通過一項具規模的國防方案。」

美方持續加壓，也的確讓藍營內部感受到壓力，不只是台中市長盧秀燕、朱立倫等人都主張軍購預算要拉到8000億以上，戰鬥藍領袖趙少康提匡列8100億元，先審議已收發價書的3500億元，凍結4600億元，等拿到發價書再解凍，獲部分藍委支持，認為無需將對美軍購成敗扣在國民黨頭上。

國民黨中央日前曾說軍購絕非只有3800億元，重申只要後續獲得美國政府正式發價書（LOA），就全力支持，此舉也被外界視為立場有望鬆動；不過，黨務人士表示，商購現仍定調排除，「頂多從3800億元調至4000億元」，跟民眾黨版拉齊。