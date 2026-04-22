役男遭罵「死日本鬼子」 台日混血議員：盼仇恨停在這一代

宜蘭金六結新兵訓練中心近日爆出言語霸凌爭議，一名台日混血役男稻見紀光指控，服役期間遭連長以歧視性言語公開羞辱，引發社會關注。同為台日混血的新北市議員山田摩衣也透過社群平台分享自身經歷，期盼「歧視和仇恨在我們這一代停止」。

山田摩衣在貼文中表示，從當事人描述觀察，涉事連長不僅針對稻見紀光本人進行辱罵，連其互動的同袍也一起咒罵，形同利用職權製造壓力與孤立情境，已超出合理管教範圍，「這是非常糟糕的行為」。

她並提到，同為台日混血身分，自己在成長及參與公共事務過程中，也曾面對帶有偏見甚至歧視的言語，但多選擇透過倡議與對話回應，試圖降低社會對多元背景的誤解。

山田摩衣表示，她與稻見紀光皆在台灣成長，長期受台灣親朋好友的支持與照顧，對台灣這塊土地抱持深厚認同，也持續以各自方式回饋社會。她感謝當事人願意出面說明事件，並對關注此事的民眾表達謝意，「我真心希望歧視和仇恨可以在我們這一代停止」。

回顧事件經過，稻見紀光指出，4月7日在營區處理行政事務時，遭連長以「死日本鬼子」等歧視字眼辱罵，並延伸至對其家人及同袍發表侮辱性言論，甚至稱其來台服役是「贖罪」，引發外界譁然。

事件曝光後，陸軍第六軍團指揮部表示，已將該名連長調離主官職務，並依「刑懲併行」原則從嚴處分，涉及「公然侮辱」部分亦主動移請司法偵辦，強調對幹部管教失序深表痛心，並已向當事人及家屬致歉。

國防部長顧立雄則指出，此案屬明顯管教失序，後續將加強教育與宣導，建立部隊應有的管理與尊重原則。