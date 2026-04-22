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美印太司令：台灣通過國防特別預算與否 顯示防衛決心

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）（右）。記者陳熙文／攝影
美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）（右）。記者陳熙文／攝影

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）21日表示，美國不能比台灣更想要台灣的防衛，並表示，台灣國防特別預算通過與否，將展現台灣自我防衛的決心。

隨著聯邦政府提出2027年度國防授權請求，美國聯邦參議院21日針對美國印太司令部和在南韓的軍事力量部分舉行聽證會，邀請帕帕羅和駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）出席作證。

美國參院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）和共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）日前率團訪問台灣，並在返回美國後聯名寫信給台灣立法院，呼籲通過國防特別預算，指該預算不只是針對對美軍事採購，也加速台灣生產不對稱作戰能力。

夏亨於聽證會中針對台灣通過國防特別預算的重要性詢問帕帕羅，帕帕羅回答說，美國對台政策沒有改變，仍基於三公報，台灣關係法和美國對台六項保證，並稱美國對台軍售沒有偏離台灣關係法的規範；帕帕羅也說，美國不能比台灣更想要台灣的防衛。

夏亨也說，台灣通過國防特別預算有兩大原因，一是向中國傳遞訊號，二來也是要傳遞訊號給美國，指美國國會非常支持台灣，期盼看到台灣通過預算。

面對共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）詢問台灣作戰和防衛的決心，帕帕羅說，他對台灣的能力和自我防衛的決心有信心，指烏克蘭在俄烏戰爭之前的民調也不高，但烏克蘭社會在開打後的表現令人欽佩，而台灣的支持度讓他更有信心。

至於柯頓詢問國民黨主席鄭麗文近期訪問中國，有沒有可能影響到國防特別預算的審查，帕帕羅說，台灣國防特別預算通過與否將反映出台灣自我防衛決心有多大。

針對AI晶片H200銷往中國，帕帕羅說，他希望美國擁有所有競爭優勢，這包括人工智慧（AI）在內，並表示，中國拿走所有與他們共享過的智慧財產權，且中國不只是使用，還會在其基礎之上做出進步；帕帕羅說，任何能讓中國強化AI能力的東西，他都感到擔憂。

美國 台灣關係法 美軍

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