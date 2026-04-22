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美印太司令催台灣通過預算 路透：藍營高層私下保證通過具規模方案

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國印太司令部司令帕帕羅2025年12月6日出席在加州雷根總統圖書館舉行的雷根國防論壇。路透
美國印太司令部司令帕帕羅2025年12月6日出席在加州雷根總統圖書館舉行的雷根國防論壇。路透

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）21日強調，台灣儘速通過目前卡關的國防特別預算至關重要，美國「不可能比台灣自己更想要台灣的防衛」。

路透報導，帕帕羅在參議院軍事委員會聽證會上表示：「這不是先有雞還是先有蛋的問題，因為如果你讓雞挨餓，你既不會有雞，也不會有蛋。」被問及談判停滯時，他表示：「因此，讓台灣為自身防衛提供資金是非常重要的。」

賴清德總統2025年提出1.25兆元國防特別預算，在野黨占多數的立法院則持續辯論院版及各黨自提版本，目前則因朝野對於應該僅限對美軍購或納入無人機等商購項目而再次僵持不下。

美國國會37名跨黨派議員2月致函台灣政壇高層表示關切，近期訪台的夏亨（Jeanne Shaheen）、匡希恆（John Curtis）、提里斯（Thom Tillis）及羅森（Jacky Rosen）等4位民主共和兩黨參議員也傳達類似訊息，16日再度聯名致函立法院正副院長與三位立委，要求通過國防特別預算，指出這筆預算不只是針對美國對台軍售，也加速台灣生產不對稱作戰能力；參議員也預期對台軍售會在接下來的數周公布。

一名近期訪問台灣的民主黨國會幕僚表示：「我們確實從國民黨領導層獲得私下保證，最終會通過一項具規模的國防方案。」

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