美印太司令：中國有意打造無人機部隊 作為進攻先鋒

俄烏衝突、美伊戰事在在顯示了戰爭型態改變，美議員關切無人化戰爭的發展如何影響中國對台盤算，美國印太司令帕帕羅今天在國會聽證會表示，這讓北京深感憂慮並設法應付，他們想要打造一支無人機部隊，作為進攻部隊先鋒。

美國聯邦參議院今天舉行有關美國印太司令部部署態勢的聽證會，帕帕羅（Samuel Paparo）等軍事將領出席。帕帕羅在書面聲明中提及，三大趨勢正在推動現代衝突的轉變，包括資訊、影響力、認知及網路行動；低成本、大規模、無人系統的商品化降低了獲取先進能力的門檻；長程、精準、具穿透性且低成本的打擊能力商品化，為脅迫提供更大影響力。

民主黨籍聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）表示，關於不對稱作戰的能力及低成本、大規模無人化戰爭的發展，已在烏克蘭見證這點，他推測帕帕羅的評論也基於目前的伊朗戰爭。

布魯門塔問及，考量台灣面積較小、兵力較少，但在網路及提供無人化不對稱戰力方面具有能力，這如何影響中國盤算？帕帕羅回應表示，他認為中國對此深感憂慮，他們和美國一樣都在設法應對戰爭型態的轉變。

帕帕羅認為，中國想打造一支無人機部隊，作為進攻部隊的先鋒。大量部署及運用低成本且可消耗的彈藥，可讓防禦方更有利，但前提是大量、持續，並利用人工智慧工具來進行指揮，以超越潛在對手。

除了美國向台灣提供這些資源支援，他說，台灣持續追求自我防衛能力，也是一項關鍵因素。

另一方面，民主黨籍軍委會首席議員利德（JackReed）表示，台灣和烏克蘭局勢具有類比性，台灣將採取不對稱作戰應對中國，美國現在是否專注汲取烏克蘭無人機戰爭的經驗？

帕帕羅回應表示，這確實是核心重點，所謂「地獄景象」（hellscape）戰略就是利用低成本彈藥和無人機戰爭，讓進攻部隊付出沉重代價，善用這些經驗將是當務之急。

帕帕羅也在書面聲明中提到，印太司令部依循台灣關係法持續提供台灣安全援助，使其能建立可靠、具韌性、不對稱且具成本效益的自我防衛能力。

他指出，北京並未排除對台動武的可能性，其在台灣周邊越來越挑釁的行動不僅是演習，更是為潛在的「武統」進行預演。