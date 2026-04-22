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國防部揭軍購7大類 無人機21萬架

聯合報／ 記者李人岳周佑政林銘翰／台北報導
國防部公布公開版1.25兆元特別軍購採購項目，將採購各型無人機21萬餘架。圖為中科院「銳鳶Ⅱ型」無人機。圖／報系資料照片 許正宏
國防部公布公開版1.25兆元特別軍購採購項目，將採購各型無人機21萬餘架。圖為中科院「銳鳶Ⅱ型」無人機。圖／報系資料照片 許正宏

針對軍購特別條例草案，國防部昨天公布七大類採購項目的公開版本，其中將採購各型無人機、艇超過廿一萬架；不過，台美共同研發採購合作裝備、防空與反彈道飛彈、軟硬殺混合無人機反制系統等項目，因仍屬機密，國防部均以「塗黑」方式處理。

立法院長韓國瑜本周將再次召集朝野協商。國防部長顧立雄昨呼籲朝野立委不分黨派，理性看待軍購條例及其預算，一點二五兆元軍購項目有其必要性，對我國戰力有相當周延性；特別條例不是只有軍購，還有委製及商購等方面，立委如果願意聽取全部機密專報的內容，相信就會支持編列一點二五兆元預算。

賴清德總統昨接見「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）訪問團時表示，台灣位於民主防線的最前緣，威權主義的威脅是台灣人每天日常，面對威權主義威脅，將持續提升國防力量、建構全社會防衛韌性，以實力守護和平。ＣＳＩＳ會長何慕禮指出，立法院尚未完成軍購預算審議，但他仍充滿希望，相信台灣人民深知自我防衛的重要性。

國防部昨天公布七大類採購項目公開版本，第一、二類精準火砲及遠程精準打擊飛彈，分別為美方已經公布的六十門M109A7自走砲與八十二套海馬士多管火箭，金額分別約八一○億元及一六○○億元，其中海馬士系統尚包含四二○枚射程可達三百公里的戰術區域飛彈。

第三類為各式無人載具及反制系統，共計三三五○億元，將採購各型無人機廿一萬一九九○架及自殺無人艇一三二○艘。在無人機反制方面，國防部提出將採購軟硬殺混合無人機反制系統，但內容均塗黑保密；另外商購六三五套人攜式無人機反制系統。

第四類防空、反彈道及反裝甲飛彈，總計編列五五○○億元，不過，六個採購項目中有三項仍屬機密，僅公布將向中科院委製兩套強弓中層反戰術彈道飛彈系統，以及美方已同意供售的標槍飛彈與拖式二Ｂ反裝甲飛彈。

第五類ＡＩ輔助與C5ISR指管系統，編列一百億元，其中人工智慧輔助決策系統採購內容保密，僅公布ＴＮＮ台灣戰術網路及ＴＡＫ部隊覺知應用套件商購平板、手機計十項十二萬件。

第六類強化作戰持續量能計編列五百億元，其中將商購建置一二○公厘戰車砲彈等十四類兵工生產線，同時向國外商購戰車砲彈等各式彈藥、強力炸藥超過八十五萬發。

第七類台美共同研發及採購合作之裝備、系統，共計編列六四○億元，但內容全數保密。

彈道飛彈 顧立雄 軍購

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