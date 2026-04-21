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連長侮辱台日雙國籍役男 學者籲國軍加強人本教育

中央社／ 台北21日電

1名在宜蘭金六結服役的台日雙重國籍軍事訓練役役男，遭連長頻繁在公共場合侮辱。軍事學者蘇紫雲今天表示，相信應為個案，國軍可從加強人本教育和人道思想的角度著手，避免類似案件再度發生。

針對役男在網路社群指出在公共場合遭到連長侮辱，陸軍第六軍團昨天表示，獲報後高度重視，立即將該連長調離主官職並嚴懲，涉及公然侮辱主動移請司法偵辦，絕不寬貸。

退役少將、前國防大學政戰學院長余宗基告訴中央社記者，國軍思想教育必須全面檢討與更新，過往的精神教育都特別注重對日抗戰，使得軍官養成過程中，會有軍官產生對日本不共戴天之仇，在教育環節上應該多投入對現代戰爭的研究，以及對國際局勢的認知。

余宗基表示，歷史須與國際局勢相結合，當沉溺於八年抗戰日本對中國所造成的傷害，也落入了中國敘事主軸，而中國就是希望台灣與中國站在一起，但現在對台灣國家安全傷害最大的是中國，而不是日本，當美國、日本與台灣等民主國家在第一島鏈對抗中國，國軍需從莒光日、思想教育課程等著手，加入當前國際局勢分析與發展趨勢，讓所有國軍都有明確敵我概念。

國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，國軍可從加強人本教育和人道思想的角度著手，如美軍不同區域司令部甚至製發在地國家文化、傳統的教育材料（Cultural Awareness Cards），以尊重不同人種、文化，國軍也可強化人本教育，避免類似案件再度發生，且此為武裝部隊的軟實力極為重要。

關於戰爭的歷史，蘇紫雲表示，美英等民主國家重視戰爭的和解而非仇恨，多強調「可以原諒不能忘記」，如美日老兵在夏威夷共同出席紀念儀式，一起祭悼戰爭亡者。

蘇紫雲說明，在軍事教育可以參考美英等國的做法，透過教育官兵過往戰爭史的錯誤行為，例如攻擊無武裝者、虐殺戰俘等行為，使官兵對武裝衝突法有清楚理解，透過增加官兵的人本思維和人道思想，理解民選政府將重裝備交給軍人，軍人要更加了解人權的平等概念，如此才有資格擔任武裝部隊保家衛國的角色。

日本 中央社 抗戰

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